Veel mist rond nieuw Vlaams bussysteem: 'Zal de Westhoek nu vol Ubers rijden?'

De basisbereikbaarheid moet het openbaar vervoer in Vlaanderen beter organiseren. Maar op het terrein bestaat nog veel onduidelijkheid.

Het Vlaams parlement moet woensdag het nieuwe decreet basisbereikbaarheid goedkeuren. Daarmee wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het openbaar vervoer in Vlaanderen efficiënter en vraaggerichter organiseren.

Voortaan bestaat het openbaar vervoer in Vlaanderen uit vier lagen. De treinen van de NMBS vormen de ruggengraat. De Lijn organiseert het ‘kernnet’, de lijnen in en naar de grote steden, en het 'aanvullend net' tussen kleinere steden en gemeenten.

De lokale besturen krijgen hun vinger in de pap voor het 'vervoer op maat'. Vlaanderen werd daarvoor opgedeeld in 15 vervoerregio's, waarin steden en gemeenten zelf moeten beslissen hoe ze de lokale noden opvangen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf belbussen, deelfietsen of taxicheques inzetten.

Volgens Roger Kesteloot, topman van De Lijn, zal de optimalisering van het net - met hetzelfde budget als vandaag - in de 15 vervoerregio's tot een reizigersgroei van 6 procent leiden, zowel voor het kernnet als voor het aanvullend net. Uit simulaties van De Lijn blijkt dat vooral in Roeselare en de Westhoek procentueel meer reizigers de bus zouden nemen (zie grafiek). In de Vlaamse Ardennen is de verwachte reizigersgroei veel kleiner.

In de praktijk botst vooral het vervoer op maat nog op veel vragen:

1. Budget

Allereerst is onduidelijk hoe het budget voor het vervoer op maat verdeeld zal worden over de 15 vervoerregio's. De Vlaamse regering hevelt het bestaande budget voor de belbussen (30 miljoen euro) en het leerlingenvervoer (70 miljoen euro) over naar de vervoerregio's. De strijd om die centen kan na de verkiezingen losbarsten. Volgens de oppositie is de (gesloten) enveloppe veel te klein. 'Het is onmogelijk om met hetzelfde budget meer te doen aan dezelfde prijs', zei parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A) vrijdag op een studiedag.

2. Tarieven

Een nieuwe 'mobiliteitscentrale' moet het volledige aanbod voor het 'vervoer op maat' samenbrengen, plannen en factureren aan de reiziger, bijvoorbeeld via een app. Maar aangezien elke vervoerregio zelf de prijs mag betalen, kunnen overal andere tarieven ontstaan. Wie op de grens van twee regio's woont, dreigt benadeeld te worden. Vooral ouderen en armen, die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, vrezen de gevolgen.

3. Concrete uitwerking

Ook de impact van de basisbereikbaarheid op het aanbod en de dienstregeling is nog niet helder. Pilootprojecten in vier vervoerregio's leverden vorig jaar weinig concrete resultaten op. Een schoolbus of OCMW-bus in rustige uren inschakelen om senioren te vervoeren, klinkt weliswaar goed, maar is niet eenvoudig om te zetten. 'Zal de Westhoek nu vol Ubers rijden?’, vroeg Koen Repriels van de vakbond ACV zich af.

4. Samenwerking

Cruciaal voor de basisbereikbaarheid wordt de samenwerking binnen elke vervoerregioraad. In dat orgaan zullen de burgemeesters, De Lijn en Vlaamse ambtenaren beslissen over het vervoer op maat. De Lijn hoopt zo steden en gemeenten te responsabiliseren om de doorstroming van de bussen te verbeteren, terwijl elke burgemeester zoveel mogelijk lijnen uit de brand zal willen slepen. Opvallend is dat de NMBS, dat de ruggengraat van het openbaar vervoer vormt, geen vast lid is van de raad, al kan het spoorbedrijf wel uitgenodigd worden.