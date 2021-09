Verbroken contracten duwen winst Exmar flink hoger

De vrachttarieven voor grote gastankers, de VLGC’s, waren veel volatieler. Het derde segment, de kleine gastankers met druktanks, werd in 2020 zwaar getroffen omdat de raffinaderijen op een laag pitje stonden. Hier verbeterden de vrachttarieven geleidelijk in de eerste jaarhelft.

Gunvor en YPF

In de lente van 2020 verbrak YPF plots het tien jaar lopend contract voor de drijvende lng-fabriek. De Argentijnen riepen overmacht in en verwezen naar de impact van de coronapandemie op de vraag naar en de prijs van aardgas. Na een paar maanden onderhandelen met YPF sleepte Exmar een vergoeding van 150 miljoen dollar uit de brand.

Door dit alles komt de bedrijfswinst (ebit) over de eerste zes maanden uit op 45,9 miljoen dollar, meer dan het dubbele van een jaar eerder. Daarvan is 17,6 miljoen dollar te danken aan het Shipping-segment en 31,5 miljoen dollar aan de tak Infrastructure, waar de drijvende platformen en de engineeringactiviteiten onder vallen. De nettowinst verzevenvoudigt tot 32,7 miljoen dollar.

'In de volgende twaalf maanden'

Over nieuwe contracten voor de Tango FLNG en de FSRU S188 is er geen concreet nieuws. Exmar zegt verschillende opportuniteiten voor beide tuigen te bekijken.

In de marge van de algemene vergadering in mei zei voorzitter Nicolas Saverys dat hij hoopte ‘rond de zomer’ een nieuw contract te kunnen sluiten voor de Tango. Hij wees er toen op dat de markt er veel beter uitziet dan enkele jaren geleden en dat er veel meer interesse is om de Tango te huren. De lng-fabriek heeft bovendien bewezen dat ze (goed) werkt en vlot aardgas vloeibaar kan maken voor verscheping. Nu maakt Exmar zich sterk dat zowel de Tango als de FSRU in de volgende twaalf maanden onder contract zal zijn.