Verkoop Excelsior bezorgt Exmar winst

Exmar, de Antwerpse specialist in het vervoer en de behandeling van gassen, heeft het eerste halfjaar positief afgesloten dankzij de verkoop van de LNG-tanker Excelsior. Over de Caribbean FLNG is er geen nieuws.

Op het eerste gezicht presteerde Exmar in het eerste halfjaar heel behoorlijk. De omzet steeg met 7 procent tot 47,6 miljoen dollar en ook winstmatig was er een merkelijke verbetering tegenover de eerste zes maanden van 2017. Zo evolueerde de brutobedrijfswinst (ebitda) van -17,8 naar +23,3 miljoen dollar en ging de bedrijfswinst (ebit) van -22 naar +13,8 miljoen dollar. Netto houdt Exmar 3,4 miljoen dollar winst over, waar er een jaar eerder nog 34,1 miljoen dollar verlies was.

Het positieve resultaat is echter volledig toe te schrijven aan de in januari afgeronde verkoop van de Excelsior, een FSRU (LNG-tanker met eigen hervergassingsinstallatie), waarop Exmar 30,9 miljoen winst boekte. Daardoor droeg de LNG-tak 23,8 miljoen dollar bij tot de bedrijfswinst van de groep. Een jaar eerder leed de tak nog 20,4 miljoen dollar verlies.

In de LPG-divisie daalde de bedrijfswinst van 7,4 tot 1,9 miljoen dollar. Lagere vrachttarieven voor middelgrote en vooral grote gastankers zijn de oorzaak. De tarieven op de spotmarkt voor die laatste - VLGC's in het jargon - bereikten hun laagste niveau sinds 2015, maar intussen zijn ze stevig hersteld. Exmar heeft echter maar één VLGC in zijn vloot, de BW Tokyo; de vloot bestaat vooral uit middelgrote en kleine gastankers.

Exmar heeft zijn 'midsize'-vloot de voorbije vier jaar grondig vernieuwd, een programma dat eind juli werd afgerond met de oplevering van de Wepion.

Over de Caribbean FLNG, de drijvende LNG-fabriek waarvoor Exmar al twee jaar een opdracht zoekt, is er geen nieuws. 'Er wordt intensief onderhandeld met verschillende partijen in verschillende ontwikkelingsfasen', luidt het in het persbericht.