Verkoop speedpedelecs krijgt tik

Ondanks de fietshype is de verkoop van speedpedelecs in België vorig jaar gedaald. Vooral bedrijven leasen minder zware elektrische fietsen.

De fiets zit sinds de uitbraak van de coronapandemie in de lift. Maar de speedpedelecs, de zware elektrische fietsen die snelheden tot 45 km/uur halen, profiteren niet mee van dat succes. Vorig jaar werden in België 12.589 speedpedelecs ingeschreven, 6 procent minder dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de fietshandelfederatie Traxio.

'Fietsen hebben een geweldig jaar achter de rug, maar dat geldt minder voor de speedpedelec', bevestigt Johan De Mulder, de zaakvoerder van de Antwerpse specialist in bedrijfsfietsen B2Bike. 'Na de eerste lockdown werden fietsenwinkels bestormd door klanten, zowel particulieren als bedrijven. Maar terwijl Stromer en Riese & Müller, twee specialisten in speedpedelecs, vroeger onze populairste merken waren, werden die na de lockdown ingehaald door Trek, dat een breder aanbod heeft. We kregen minder vraag naar speedpedelecs, maar meer naar elektrische fietsen, mountainbikes en koersfietsen.'

Vlaams verhaal

Opmerkelijk is dat de verkoop van speedpedelecs aan particulieren stabiel bleef en de verkoop aan bedrijven zelfs licht steeg (+3,2%). Dat betekent dat vooral de leasesector, die goed is voor een derde van de handel, klappen kreeg (-18%). Mogelijk stappen veel bedrijven over van het leasen op het kopen van fietsen voor hun personeel. 'Leasing is relatief duur voor een object van 3.000 euro', erkent De Mulder.

Traxio wijt de afkoeling van de leasemarkt aan het 'perverse effect' van de coronacrisis. 'Veel mensen kopen een speedpedelec om de files te ontvluchten', zegt woordvoerder Filip Rylant. 'Maar door het vele thuiswerk zijn er minder files. Daardoor is er minder noodzaak aan leasefietsen.' De verkoop van speedpedelecs daalde dan ook sterk in de provincies Antwerpen (-19%) en Vlaams-Brabant (-13%), de twee voorlopers op het gebied van zware e-bikes. Vlaanderen blijft wel goed voor meer dan 95 procent van de Belgische speedpedelecverkoop.