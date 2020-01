Versterking voor Exmar-topman Nicolas Saverys

Er was al enige tijd sprake van, maar nu is het zover: Exmar , de Antwerpse specialist in het maritiem vervoer en de behandeling van gassen, past zijn management én zijn bedrijfsstructuur aan.

Het meest in het oog springend is dat Nicolas Saverys, CEO en hoofdaandeelhouder van Exmar, versterking krijgt. Francis Mottrie wordt benoemd tot 'deputy CEO'. In die functie zal hij verantwoordelijk zijn voor het interne bestuur van de groep, klinkt het in een persbericht.