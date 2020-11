Vertraging van bij de start ingebakken in renovatie Gent-Sint-Pieters

Een realistische planning was geen prioriteit bij de studies voor de werken aan het station Gent-Sint-Pieters. Dat schrijft het Rekenhof in een rapport.

Het drukste station van Vlaanderen is al tien jaar een bouwwerf. Hoewel het einde van de werken oorspronkelijk in 2017 was gepland, werd die deadline uitgesteld tot eind 2027. Op vraag van het parlement onderzocht het Rekenhof waarom de oorspronkelijke budgetten niet volstonden, waardoor de termijnen niet werden gerespecteerd en het geplande ontwerp niet kon worden uitgevoerd.

De conclusie: het loopt over de hele lijn moeilijk. De eerste fase van de werken (spoor 8 tot 12) werd ruim 15 maanden te laat opgeleverd en kostte uiteindelijk een derde meer dan in het contract stond. De totale kostprijs bedroeg in 2020 zo'n 80 miljoen euro, 36,2 procent meer dan afgesproken.

Die vertraging en de oplopende kosten komen niet door een slechte aansturing, besluit het Rekenhof. Het wijst vooral naar de extra werken die nodig waren nadat het eerste vernieuwde perron in dienst werd genomen. Dat bleek te smal om de veiligheid van de reizigers en de stiptheid van de treinen te garanderen, waardoor alle perrons breder werden gemaakt.

Bovendien was een realistische planning geen prioriteit bij de studies die aan de werken voorafgingen. Oorspronkelijk zouden de werken elf jaar in beslag nemen. Eind 2009 werd de termijn voor de eerste fase met drie jaar verlengd tot 5,5 jaar, onder meer door extra pompwerkzaamheden in de kelders van het station en aanpassingen aan de fietsenstallingen. Door de ervaringen met de eerste fase werd in 2016 beslist de termijnen voor de tweede fase met ongeveer 4,5 jaar te verlengen tot zeven jaar.

Zomer van 2021

Ook die tweede fase van de renovatie (spoor 1 tot 7) verloopt zeer moeilijk, zegt het Rekenhof. Het plaatsen van de overheidsopdracht alleen al heeft vier jaar vertraging opgelopen. Sinds 2017 werden twee aanbestedingsprocedures stopgezet omdat de prijzen die aannemers vroegen veel hoger lagen dan wat de NMBS en De Lijn konden en wilden betalen.

Normaal gezien zou midden september 2020 een nieuwe procedure zijn bekendgemaakt, op basis van een nieuw plan waarover de stad Gent en de NMBS begin dit jaar een consensus bereikten. Daarin werd afgesproken de perrons toch te overkappen en de fietsenstalling uit te breiden naar 17.000 fietsen. De NMBS zegt te wachten op een omgevingsvergunning. Ze hoopt na de zomer van 2021 met de werken te beginnen.

Een diepgaandere analyse had eventuele gebreken in de raming of marktverstorende factoren kunnen aantonen. Rekenhof

Volgens het Rekenhof had de NMBS beter moeten onderzoeken vanwaar die grote verschillen tussen de raming en de offertes komen. 'Een diepgaandere analyse had eventuele gebreken in de raming of marktverstorende factoren kunnen aantonen', klinkt het.