Vervoort: 'Smet wil dood van de taxisector'

De PS zal het nieuwe taxiplan voor Brussel niet in tweede lezing goedkeuren, als Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) er geen wijzigingen in aanbrengt.

'Pascal Smet wil de dood van de taxisector, de PS niet', zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zaterdag in een interview met Le Soir. 'Als de minister van Mobiliteit in tweede lezing met hetzelfde project komt, met de redenering dat er overleg is geweest maar dat hij toch gelijk heeft, dan zal de PS 'nee' zeggen', aldus Vervoort.

Volgens de minister-president werd binnen de Brusselse regering duidelijk gezegd dat het taxiplan er niet kan komen zonder bepaalde voorwaarden. 'Verschillende sleutelelementen moeten nog worden besproken, zoals het aantal toegelaten licenties', aldus Vervoort.

Uber

De PS'er kant zich in het interview ook tegen de taxi-app Uber, die de Brusselse taxichauffeurs beconcurreert. 'We moeten ons ervan bewust worden dat dat model sociaal onuitstaanbaar is. Wanneer ik kerels op de fiets zie met hun UberEats- of Deliveroo-tas op de rug, maak ik me de bedenking dat we in de richting gaan van een vorm van slavernij', klinkt het. 'Je kan niet links zijn en Uber verdedigen, net als andere platforms.'