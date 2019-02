Vier op de tien tevreden over stiptheid De Lijn

Amper 40 procent van de reizigers van De Lijn is tevreden over de stiptheid van de bussen en de trams.

Dat meldde de Vlaamse vervoermaatschappij dinsdag.

De stiptheid bij De Lijn bereikt daarmee een nieuw dieptepunt. In 2017 toonde nog 44 procent zich tevreden over de stiptheid, in 2016 zelfs 52 procent. Ook het belang dat reizigers hechten aan stiptheid, groeit sterk. 'De stiptheid is absoluut de bepalende factor waarmee de gebruikers onze dienst evalueren', zegt topman Roger Kesteloot.

Volgens De Lijn zijn de vertragingen grotendeels te wijten aan de de groeiende files. 'Vandaag rijdt amper 46 procent van onze bussen en trams op tijd in de avondspits', klinkt het. 'Onze bussen en trams worden gegijzeld door het verkeersinfarct op de weg. Naarmate de fileduur over de jaren heen toeneemt, brokkelt de tevredenheid over de stiptheid van onze dienstverlening af.'

Doorstroming

Zonder doorstromingsmaatregelen is een stipt openbaar vervoer niet mogelijk. Roger Kesteloot Topman De Lijn

Ook de zwakke doorstroming blijft een moeilijk punt. 'Zonder doorstromingsmaatregelen is een stipt openbaar vervoer niet mogelijk', zegt Kesteloot. 'Maar tot onze grote spijt moeten we vaststellen dat alle investeringen in doorstroming er in het beste geval toe hebben geleid dat de situatie niet verslechterd is. We blijven in heel grote mate afhankelijk van de wegbeheerders.'

In 2017 ging de stiptheid in alle provincies achteruit. Terwijl de daling in Oost- en West-Vlaanderen nog beperkt was, zakte de stiptheid elders fors. In Vlaams-Brabant reed in 2017 amper 37,8 procent van de bussen 'op tijd', wat betekent dat ze hoogstens vijf minuten vertraging hadden.