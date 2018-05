Vierdaagse staking bij De Lijn komt dichterbij

Een verzoeningspoging bij De Lijn is mislukt. Daardoor stevent de vervoersmaatschappij volgende week af op een dagenlange staking.

De verzoeningspoging bij De Lijn, onder leiding van een sociaal bemiddelaar, is maandag mislukt. Dat zeggen de vakbonden bij de openbaarvervoersmaatschappij.

Het sociaal conflict draait om het aangekondigde reorganisatieplan . De directie wil snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden. Op een totaal van 1.780 moeten de komende drie jaren 286 banen verdwijnen. De vervoersmaatschappij wil de herstructurering opvangen via (brug)pensioen en het niet vervangen van spontane vertrekkers.

Daarnaast is de directie ook van plan sommige functies te centraliseren. In de nieuwe structuur verdwijnen de vijf provinciale entiteiten. Een deel van hun bevoegdheden verschuift naar de hoofdzetel in Mechelen, waardoor tal van werknemers mogelijk moeten verhuizen.