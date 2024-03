Vierde partij duikt in extremis op in biedstrijd Van Hool

Naast de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey en het Nederlands-Duitse industriële duo VDL-Schmitz Cargobull heeft nog een vierde partij zich aangediend om delen van Van Hool, de busbouwer die volgende week failliet gaat, over te nemen. Of die laatkomer nog kans maakt, is te betwijfelen.

Dinsdag wordt naar verwachting het faillissement van Van Hool uitgesproken in de ondernemingsrechtbank in Mechelen, waarna crisismanager Marc Zwaaneveld het stokje doorgeeft aan een curator. Tot dan kunnen de onderhandelingen die Zwaaneveld met kandidaat-overnemers voert, aanhouden.

Vlak voor het beslissende weekend voor de noodlijdende busbouwer is nog een vierde kandidaat-overnemer opgedoken. Dat is vrijdag bevestigd. Wie dat is, is niet bekend, maar het zou om 'een kleine garnaal' gaan. Of die echt kans maakt, valt te betwijfelen.