Vlaamse adviesraad vreest tarievenjungle bij openbaar vervoer

De Vlaamse Mobiliteitsraad (Mora) vreest dat elke regio in Vlaanderen binnenkort andere tarieven mag vastleggen voor het lokale openbaar vervoer.

Dat blijkt uit het kritische advies van de Mora over het voorontwerp van het decreet basisbereikbaarheid, dat De Tijd kon inkijken.

Volgens het principe van de basisbereikbaarheid wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het Vlaams openbaar vervoer in Vlaanderen vanaf volgend jaar in vier lagen opdelen. De NMBS is verantwoordelijk voor de ruggengraat, het spoor. De Lijn verzorgt het 'kernnet', in en tussen de belangrijkste steden.

Daarnaast wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio's, zoals Antwerpen of de Westhoek, die met De Lijn moeten onderhandelen over het 'aanvullende net' buiten de steden. Elke 'vervoerregioraad' mag tot slot zelf het 'vervoer op maat' regelen, via taxicheques, deelwagens of leerlingenvervoer.

In zijn advies hekelt de Mobiliteitsraad, een overlegorgaan van de sociale partners, dat elke vervoerregioraad volgens het ontwerpdecreet zelf de tarieven mag bepalen voor het vervoer op maat. 'Dit feit staat maximale tarief- en ticketintegratie in de weg', klinkt het.

Volgens de Mora moet er binnen en over de grenzen van de vervoerregio's namelijk transparante en eenduidige tarieven komen, en moeten reizigers met één uniek vervoerbewijs overal terechtkunnen. De adviesraad eist dan ook dat de Vlaamse regering de tarieven bepaalt voor het volledige openbaar vervoer.

Spoor

De Mora hekelt ook dat het nieuwe decreet met geen woord rept over de samenwerking met de NMBS of Infrabel, hoewel het spoor aanzien wordt als ruggengraat van het toekomstige openbaar vervoer in Vlaanderen. 'Een goede afstemming met het federale beleidsniveau is noodzakelijk', klinkt het.

Het adviesorgaan betreurt ook dat het nog altijd wachten is op het Mobiliteitsplan Vlaanderen, dat de basis van het hele mobiliteitsbeleid moet vormen. Het Mobiliteitsplan wordt al jaren aangekondigd, maar is nog altijd niet klaar.

Zonder de bevolking

Wat de basisbereikbaarheid in de praktijk zal veranderen, blijft voorlopig erg onduidelijk. Heel wat uitvoeringsbesluiten moeten nog worden uitgewerkt.

Er vonden nauwelijks experimenten plaats in de praktijk. Mobiliteitsraad Vlaanderen over de proefprojecten rond basisbereikbaarheid

Over de testen rond basisbereikbaarheid die Weyts het voorbije jaar in vier proefregio's liet organiseren, toont de Mora zich opvallend kritisch. 'Er werden vooral nieuwe organisatiestructuren tussen administraties en besturen getest', klinkt het. 'Er vonden nauwelijks experimenten plaats in de praktijk.'

Het participatieproces bij de proefprojecten noemt de adviesraad 'niet afdoende'. 'De betrokkenheid van het middenveld was onvoldoende. De bevolking werd niet bevraagd', klinkt het streng. De Mora pleit dan ook voor bijkomende experimenten om het vervoer op maat te testen.

Kosten in plaats van reizigers

In augustus publiceerde ook de reizigersorganisatie TreinTramBus een kritisch rapport over de basisbereikbaarheid. 'In het decreet ligt de nadruk zeer sterk op kostenefficiëntie en veel minder op de openbare dienstverlening aan de reiziger of de verplaatsingsmogelijkheden voor mensen die afhankelijk zjin van het openbaar vervoer', onderstreept de reizigersorganisatie.