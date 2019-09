Vlaamse superkraan bouwt mee aan Britse kerncentrale

'Big Carl', volgens ontwerper Sarens de grootste kraan op land ter wereld, helpt in Engeland mee de veelbesproken kerncentrale Hinkley Point C te bouwen. Het gevaarte van 250 meter kan het gewicht van 1.600 auto's in een keer opheffen.

De Franse energiereus EDF bouwt in Hinkley Point, in het zuidwestelijke graafschap Somerset, een nieuwe, derde kerncentrale. Dat is verreweg het grootste Britse engineeringproject voor de komende jaren, met een geschatte kostprijs van 20 miljard pond.

96 Wielen De kraan telt 12 motoren en 96 wielen en kan zich verplaatsen via een eigen spoorlijn.

Een oranjegele structuur van Vlaamse makelij domineert de skyline van de site: de superkraan 'Big Carl', of officieel de SGC-250. Die zal de zwaarste onderdelen voor de nieuwe kerncentrale verplaatsen. Het gaat om ongeveer 700 grote componenten, waaronder de koepels voor de reactorgebouwen, die ter plaatse worden gemaakt in tijdelijke fabrieken.

1.600 auto's

De statistieken van 's werelds grootste landkraan doen duizelen. De krachtpatser is 250 meter hoog en is in staat om in een keer 5.000 ton - of het equivalent van 1.600 auto's - op te heffen in een radius van 50 meter. Als tegengewicht worden 52 containers van elk 100 ton gebruikt.

Het gevaarte telt 12 motoren en 96 wielen en kan zich verplaatsen via een eigen spoorlijn. Volgens de plannen zal 'Big Carl' heffingen uitvoeren vanuit drie verschillende posities op de site.

De massieve kraan werd in de Gentse haven gebouwd. Het vergde 280 tochten naar de haven van Bristol om alle componenten over het kanaal te krijgen. 'Big Carl' werd op drie maanden tijd in elkaar gestoken en blijft vier jaar in Hinkley Point staan.

'Game changer'

Aan 'Big Carl', die dubbel zo krachtig is als zijn voorganger 'Big Benny', hangt een prijskaartje van 40 miljoen euro. Het familiebedrijf Sarens uit Wolvertem is apetrots op de vrucht van eigen makelij. De superkraan is genoemd naar Carl Sarens, directeur technische oplossingen. Hij noemt de SGC-250 een 'game changer', omdat de kraan de trend naar 'modularisatie' bij grote bouwprojecten versterkt.

Bij modularisatie worden energiecentrales of andere grote installaties niet meer stukje per stukje in elkaar gestoken, maar worden grote blokken vooraf gepreassembleerd. Een megakraan als 'Big Carl' heeft de power om zulke modules, die in het geval van Hinkley Point tot 1.600 ton zwaar kunnen zijn, te verplaatsen naar hun finale positie.

Schermvullende weergave ©REUTERS