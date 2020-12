Vlaanderen beloont De Lijn ondanks buis

Hoewel De Lijn de mist ingaat in een internationale benchmark, verlengt de Vlaamse regering het monopolie van de vervoermaatschappij met tien jaar.

De Lijn mag het openbaar vervoer in Vlaanderen tot 2030 uitbaten. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. De regering stelde de vervoermaatschappij tien jaar langer aan als 'interne operator' van het kern- en aanvullend net.

De verlenging van het monopolie stond in de sterren geschreven. Het Vlaams regeerakkoord stelde in 2019 dat De Lijn interne operator zou blijven 'mits het succesvol doorstaan van een benchmark'. De voorbije maanden voerde een Nederlands onderzoeksbureau een vergelijking uit met tien binnen- en buitenlandse vervoersbedrijven. 'We hebben er allemaal vertrouwen in dat dat tot een positief resultaat zal leiden', zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) enkele maanden geleden in het parlement.

Toch draait de benchmark allesbehalve positief uit voor De Lijn. De Nederlandse onderzoekers geven de Vlaamse Vervoermaatschappij een 'gemengd negatieve eindbeoordeling'. 'De Lijn presteert niet zonder meer 'slecht', maar op een aantal vlakken wel minder dan het gemiddelde van vergelijkbare gebieden en bedrijven', schrijven ze in het eindrapport, dat De Tijd kon inkijken.

1 op 10 positief

Op amper een van de tien onderzochte indicatoren (de kwaliteit van de vloot) scoort De Lijn positief. De kostenefficiƫntie is 'matig', de reizigerstevredenheid behoort 'tot de slechtste' en de productiviteit van de voertuigen en het rijdend personeel is 'vrij laag'. Die negatieve evaluaties wijten de onderzoekers wel telkens deels aan externe factoren waaraan De Lijn weinig kan doen, zoals beleidskeuzes of de dienstverlening met twee grote pieken in de spits.

Alles overwegende komen we tot een gematigd negatieve eindbeoordeling. Benchmark over De Lijn

De Lijn heeft naar eigen zeggen veel bekritiseerde werkpunten al weggewerkt. 'De resultaten liggen grotendeels in lijn met de conclusies die De Lijn ook zelf trok op basis van de bevindingen in 2019', stelt het bedrijf in een persbericht. 'In dat jaar leidden stakingen, personeelstekorten en niet-gereden ritten tot tegenvallende resultaten. De Lijn heeft dat steeds erkend en reageerde door de verbeterpunten meteen nauwgezet in kaart te brengen en deze het voorbije jaar grondig aan te pakken.'