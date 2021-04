Volvo Trucks in Gent op zoek naar 350 nieuwe werknemers

De fabriek van Volvo Trucks in Gent komt uit een dip, drijft de productie op en heeft nog 350 vacatures in te vullen.

De vraag naar vrachtwagens zit opnieuw in stijgende lijn en volgt het herstel van de economie. Volvo Trucks plukt daar de vruchten van, zeker omdat het vorig jaar een nieuw gamma in de markt zette.

In de Gentse fabriek vertaalt zich dat in extra orders en productie. Volvo Trucks is daarom van plan 350 nieuwe mensen in dienst nemen.