Volvo vervelt van truckbouwer tot transportcoach

Hoe bereidt een grote tanker als Volvo Trucks zich voor op de digitale toekomst? Door niet langer alleen te focussen op de verkoop van vrachtwagens. En door almaar meer zelf transportdiensten aan te bieden en transportcoach te worden.

‘Het gros van onze klanten wil nog altijd een camion met een groot echappement (uitlaat) en veel lichten erop. Digitale diensten interesseren hen veel minder’, steekt Peter Himpe, hoofd van Volvo Trucks Belux, van wal in het Belgische hoofdkwartier in Sint-Agatha-Berchem.

Wegcode tijdelijk aangepast Om tests met autonoom rijdende voertuigen te faciliteren werd begin deze maand met een Koninklijk Besluit een afwijking van kracht op om het even welke regel van het verkeersreglement, zij het ‘onder vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd’. Als de bevoegde minister het toelaat, mag een voertuig zonder bestuurder op de openbare weg rijden, mits iemand vanuit een controlekamer toezicht houdt. Vóór de aanpassing moest de autonome auto, bus of truck nog een bestuurder aan boord hebben die kon ingrijpen als het nodig was.

De omzet van de Zweedse truckbouwer bevestigt dat hij in een heel traditionele business actief is: 95 procent van de inkomsten komt uit de verkoop van vrachtwagens en wisselstukken. De overige 5 procent is afkomstig van onder meer het fleetmanagementsysteem Dynafleet. Die app monitort in realtime de trucks en hun locatie, hun verbruik, de uitstoot, het aantal gereden uren, enzovoort.

De komende jaren zal die 5 procent stelselmatig omhooggaan. De vraag naar diensten neemt geleidelijk toe. De early adopters zijn de bedrijven waar het transport niet de kerntaak vormt en geen toegevoegde waarde biedt. Zij verkiezen almaar meer een factuur per ton, kilometer of kubieke meter.

Transporteur wordt makelaar

‘We evolueren van de verkoop van trucks naar de verhuur van diensten’, zegt Himpe. ‘Met als hefboom de zelfrijdende vrachtwagen. Eens de vrachtwagens geconnecteerd zijn met de cloud en autonoom rijden, zijn er geen chauffeurs meer nodig. In de verre toekomst zie ik Volvo Trucks zelf transporteur worden.’

De huidige transporteurs zullen dan een andere rol spelen. ‘Ze worden makelaars of middle men tussen de truckbouwer en de klant’, blikt de topman vooruit. Hij ziet de markt ontegensprekelijk in die richting evolueren. ‘Dat terrein kunnen we niet laten braak liggen, ook al is er nog een lange weg af te leggen. Technisch kan het al, maar de wetgeving staat nog in de weg.’

De eerste zelfrijdende voertuigen zullen opduiken in afgebakende gebieden, waar de wetgeving geen belemmering is en bedrijven veel autonomer zijn, zoals havens en steengroeven. ‘Volvo heeft het voordeel dat het ook bussen, dumpers, kranen en bulldozers bouwt. Zo kan de klant bij één leverancier terecht.’

Verhuurmodel

Eens de vrachtwagens geconnecteerd zijn met de cloud en autonoom rijden, zijn er geen chauffeurs meer nodig. In de verre toekomst zie ik Volvo Trucks zelf transporteur worden. Peter Himpe Hoofd Volvo Trucks Belux

Volvo Trucks wordt niet van dag op dag transporteur. Maar de geleidelijke overgang naar het verhuurmodel is al merkbaar. ‘Grote internationale bedrijven vragen niet langer een vrachtwagen te leveren. Ze vragen een factuur per ton die ze ontginnen’, zegt Himpe. ‘Het maakt hen niet uit of we een vrachtwagen, dumper of kraan leveren. Ze laten ons beslissen wat het efficiëntste voertuig is voor de opdracht.’

Ook in België duwen bedrijven Volvo Trucks stilaan in een andere rol dan die van leverancier van rollend materieel. ‘Een transporteur berekende dat hij idealiter 2,3 trucks nodig heeft van ons’, zegt Pieter De bruyn, digital officer van Volvo Trucks België. ‘Aan de hand van geconnecteerde voertuigen - trucks en ook bulldozers en graafmachines - en KPI’s (prestatie-indicatoren) laten we de klant efficiënter rijden en werken. We treden dan op als coach.’

Ook met enkele andere Belgische bedrijven zette Volvo Trucks een testtraject op. En andere zullen volgen, zegt Himpe zelfverzekerd. ‘Huisvuilophalers zijn almaar minder geïnteresseerd in het ophalen van het afval, maar des te meer in de recyclage van het afval in nieuwe producten.’ Volvo kan dan de ophaling voor zijn rekening nemen.

Chauffeurscommunity

Ook partnerschappen sluiten - met onder meer start-ups en groeibedrijven - staat hoog op de agenda. Volvo Trucks werkt samen met het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de verzekeraar D’Hondt Insurance aan een chauffeurscommunity die het verbruik en het aantal ongevallen moet verminderen. Een app monitort het rijgedrag van de chauffeurs. Zuinig rijden levert punten op waarmee ze bijvoorbeeld een gratis koffie kunnen drinken of een reiskoffer of een Volvo-pet krijgen.

‘De chauffeurs worden nu al gemonitord zonder dat ze er iets aan hebben’, zegt Himpe. ‘Misschien koppelt hun werkgever een bonussysteem aan de app.’ Volvo wil de app ook openstellen voor andere truckbouwers. ‘We geven dan een competitief voordeel op, maar de toegevoegde waarde dan is te groot om te laten liggen. Chauffeurs kunnen elkaar via het systeem waarschuwen voor vertragingen of werken, enzovoort.’

‘Volvo investeert miljarden in hardware om het verbruik met 1 à 2 procent terug te dringen. We investeren veel minder in de chauffeurs, terwijl die een gigantische impact hebben op het verbruik - potentieel 10 à 20 procent. Bedrijven zullen dus graag lid worden van die community, het kan hen aanzienlijke besparingen opleveren.’