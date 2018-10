Voorakkoord bij Aviapartner

'We hebben een interessant voorstel tot akkoord dat we vanaf 6 uur gaan voorstellen op de vloer', meldt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB. Na een lange dag en nacht van onderhandelingen werd er woensdagochtend dan toch een doorbraak bereikt. Het voorakkoord wordt nu met het personeel besproken. In afwachting van de reactie van het personeel blijven nog veel vluchten aan de grond.