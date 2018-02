Voortaan in minder dan 2 uur met Eurostar naar Londen

Goed nieuws voor wie op citytrip of voor een zakenafspraak naar de Britse hoofdstad wil. Vanaf 4 april kan u op een Eurostar-trein stappen die het traject - in beide richtingen - in minder dan 2 uur aflegt. U moet wel een kaartje boeken voor een van de twee treinen die tussen Amsterdam en Londen (en vice versa) sporen.

Die nieuwe verbinding stopt niet in Rijsel, wat ruim tien minuten tijdswinst oplevert. Naar Londen kunt u vanaf april in 1 uur en 52 minuten, de terugreis naar Brussel duurt amper 1 uur 48 minuten. De klassieke Eurostar-treinen tussen Brussel en Londen - via Rijsel - blijven er ruim 2 uur over doen.