Olie en gas zijn terug van nooit weggeweest. Ook Nicolas Saverys, die al decennia pioniert in de maritieme sector, houdt eraan vast. Het is voor de Exmar-topman een belangrijk argument om zijn olie- en gasrederij van de beurs te halen. ‘Ik wil geen tijd meer steken in het overtuigen van aandeelhouders van het nut van fossiele energie.’