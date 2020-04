Washington stut luchtvaartsector

Het kruim van de Amerikaanse luchtvaartsector ontvangt 25 miljard dollar in subsidies en leningen om de personeelskosten gedurende de coronacrisis te dekken.

Na intensieve onderhandelingen heeft Washington een princiepsakkoord bereikt met de noodlijdende Amerikaanse luchtvaartsector rond 25 miljard dollar staatssteun om de personeelskosten tijdens de coronacrisis te dekken. Dat liet minister van Financiƫn Steven Mnuchin dinsdagavond in een persbericht weten.

De deal omvat het gros van de sector: naast de grote internationale luchtvaartmaatschappijen American, Delta en United en budgetvlieger Southwest doen ook regionale maatschappijen als Alaska, Allegiant, Frontier, Hawaiian, JetBlue en SkyWest mee.

Het grootste twistpunt was de aard van de steun: de luchtvaart-CEO's hengelden naar subsidies, die niet terugbetaald moeten worden, Financiƫn had veeleer leningen in gedachten. Uiteindelijk is de 25 miljard dollar steun voor personeelskosten een mix geworden: 70 procent gaat om subsidies omdat ze via inkomstenbelastingen en uitgespaarde werkloosheidsuitkeringen de belastingbetaler ten goede komen, de rest zijn goedkope leningen op tien jaar.

Bij American bijvoorbeeld belopen de subsidies 4,1 miljard en de leningen 1,7 miljard, bevestigde de groep in een andere aparte mededeling. Delta volgt op de voet met 5,4 miljard steun, luidens een boodschap van CEO Ed Bastian.

Delta heeft sinds de start van de pandemie het aantal vluchten met 80 procent verminderd. Maar omdat de vraag met 95 procent is verminderd, kondigde de maatschappij gisteren aan nog extra in het aanbod te zullen knippen. Het gros van de werkloze vloot vliegtuigen staat op allerhande luchthavens over de Verenigde Staten geparkeerd.

In ruil voor de steun mogen de luchtvaartmaatschappijen tot eind september geen grote ontslagrondes of looninleveringen doorvoeren. Tot september 2021 mogen er ook geen eigen aandelen ingekocht worden, terwijl de bonussen voor het management tot maart 2022 strikt geplafonneerd zijn.

De gisteren bereikte deal is nog maar het eerste luik van de steun van de sector. Het reddingsplan van meer dan 2.000 miljard dollar voor de economie voorziet nog eens 25 miljard dollar leningen voor de passagiersluchtvaart en 8 miljard voor het vrachtvervoer. Over die steun wordt nog onderhandeld.