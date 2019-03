Waterstofschip Energy Observer in Antwerpen

De 30 m lange en 12 m brede catamaran heeft 180 m2 zonnepanelen aan boord, twee verticale windturbines en kan als nodig een gigantisch kitezeil ontplooien. Het weegt 30 ton en is uitgerust met een installatie die via elektrolyse waterstof aanmaakt. Elektrolyse haalt waterstof uit water door gebruik te maken van elektrische stroom. De gebruikte elektriciteit komt van de wind- en zonne-energie die op het schip wordt geproduceerd. Dit proces produceert geen uitstoot behalve waterstofgas en zuurstof.

Het overschot aan energie kan aan boord worden gestockeerd in lithium-ion batterijen zoals bij elektrische auto's. In normale weersomstandigheden en tegen normale snelheid kan het schip ongeveer de helft van zijn energie uit zonne-energie halen.

Wereldreis

De Energy Impulse startte een jaar geleden op zijn Odyssée du futur - een heuse wereldreis - vanuit het Franse Sint-Malo en deed al tientallen havens in het Middellandse Zee-gebied aan. Op zes jaar tijd zal hij 50 landen en 101 havens aanlopen. In Antwerpen meert de reuzencatamaran aan bij het nieuwe Antwerpse Havenhuis. Daar zal hij de Watt's Next?-tentoonstelling promoten. Daarop toont het Antwerpse Havenbedrijf negen dagen lang allerlei initiatieven en plannen op vlak van groene energie en energietransitie in de haven.

Het waterstofschip wordt gesponsord door energiegroep Engie, verzekeraar Thélem en de Franse groepen AccorHotels en Delanchy Transports en zou een 30 miljoen euro hebben gekost. De initiatiefnemers hopen een deel daarvan te recupereren via het maken van documentaires over de tocht.

Eind 2017 stelde de Belgische rederij CMB het eerste schip op waterstof voor, de Hydroville. De 14 m langen 4,2 meter brede waterstofboot wordt ingezet als passagiersschip om eigen personeel via een pendeldienst van en naar het werk te brengen. De Hydroville kostte een slordige 1 miljoen euro en is uitgerust met een dieselmotor die waterstof verbrandt. In tegenstelling tot de Energy Observer wekt de Hydroville zijn brandstof niet aan boord op, maar tankt het zijn waterstof - een uit de chemie afkomstig restproduct - in Zwijndrecht bij baggeraar DEME.