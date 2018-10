'We gaan de files niet op de weg oplossen, maar in ons hoofd'

De Antwerpenaars kunnen vanaf vandaag hun verplaatsingen plannen, boeken en betalen met de Whim-app. Die combineert openbaar vervoer, deelfietsen, taxi's en huurauto's.

Een auto bezitten is niet meer van deze tijd, je moet die wegens de files toch aan de kant laten om ergens te geraken - zeker in de stad. Om je van A naar B efficiënt te verplaatsen gebruik je beter een combinatie van openbaar vervoer, deelfietsen, taxi's en huurwagens.

Dat is kort samengevat het credo van MaaS Global, een Finse start-up die al die transportdiensten bundelt in de Whim-app. Gebruikers betalen per rit of nemen een maandabonnement van 55 euro voor onbeperkt gebruik van openbaar vervoer en deelfietsen en goedkope tarieven voor taxi's en huurauto's.

Het bedrijf verdient geld door grote volumes ritten in te kopen bij zijn partners-dienstverleners en die vervolgens te herverpakken in de gebruiksvriendelijke app.

Wat is Whim? De Whim-app werkt als een routeplanner die verschillende combinaties van mobiliteitsoplossingen aanbiedt. Je voert je vertrek- en eindbestemming in en de app geeft je verschillende mogelijke combinaties van mobiliteitsoplossingen om op je bestemming te geraken. Whim geeft toegang tot tickets van het openbaar vervoer, deelfietsen, huurwagens en taxi’s. De gebruiker betaalt via de app per rit. Of voor 55 euro per maand (Whim Everyday) kan hij/zij onbeperkt gebruikmaken van De Lijn en de Velo-deelfietsen. Voor maximum 10 euro kunnen abonnees een taxirit (DTM en Antwerp-Tax) bestellen in een straal van 5 kilometer, huurwagens van Sixt kosten 49 euro per dag. Nog dit jaar wordt Whim uitgebreid met andere abonnementsformules met treinen (NMBS), Q-Park (parking), deelauto's van ALD en deelfietsen van Mobit. Wie zijn auto van de hand doet krijgt van Stad Antwerpen een korting van 20 euro per maand op Whim Everyday.

Na een succesvolle uitrol in thuishaven Helsinki en Birmingham werd Whim vandaag gelanceerd op het Antwerpse Zuid. We spraken er met Sampo Hietanen, oprichter en CEO van MaaS Global. 'Deze dag komt in de geschiedenisboeken, dat ben ik zeker. De auto stond altijd gelijk aan vrijheid. Maar door de grote fileproblemen is dat niet meer het geval.'

De vader van 'mobility as a service' gaf de voorbije tien jaar al 2.000 lezingen over wat volgens hem de toekomst van de mobiliteit is. 'Mijn idee is jarenlang weggelachen, mensen zijn te gehecht aan hun auto. Maar we gaan de files niet op de weg oplossen, maar in ons hoofd. De mindset moet anders.'

Hietanen bezit zelf al twee jaar geen auto meer, sinds de oprichting van MaaS Global. Ook al heeft hij vier kinderen. 'Deze zomer hebben we - via Whim - een minibusje gehuurd waarin iedereen genoeg plaats had. Maar tijdens de rest van het jaar volstaat een kleinere auto omdat we vaak niet met zijn allen op stap zijn.'

Een auto kost volgens Hietanen gemiddeld 500 euro per maand terwijl de wagen 95 procent van de tijd stilstaat. Daarbovenop geven mensen nog eens 60 euro uit voor alle andere vervoersvormen. 'Als je de wagen inlevert, kan je maandelijks 500 euro besteden aan welk vervoer dan ook', zegt de Fin.

In Helsinki ging Whim in november van start. Ondertussen gebruiken 45.000 van de 600.000 inwoners de app, goed voor ruim 7 procent van de bevolking. De grote meerderheid betaalt per rit, ongeveer 5.200 mensen betalen maandelijks 49 euro voor onbeperkt gebruik van openbaar vervoer en deelfietsen.

Hoeveel van die gebruikers deden hun auto van de hand?

Hietanen: 'Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Uit tweets en persoonlijke berichten blijkt dat het gebeurt, maar voor cijfers is het wachten op de rondvraag die momenteel aan de gang is. Helsinki leerde ons wel al dat de Whim-app mensen die nooit het openbaar vervoer gebruikten dat nu wel vaker doen.'

Waarom is het Whim-abonnement in Antwerpen 6 euro per maand duurder dan in Helsinki?

Hietanen: 'Hier kan je heel het jaar door gebruikmaken van de deelfietsen, in Helsinki is dat door het klimaat maar zes maanden.'

De achilleshiel van Whim is dat jullie afhankelijk zijn van de dienstverlening van jullie partners.

Hietanen: 'Een slechte ervaring straalt inderdaad af op ons product. Maar openbaar vervoer wordt almaar efficiënter. En als De Lijn eens staakt hebben onze gebruikers de keuze uit fietsen, scooters en auto's. Op die manier kunnen we de pijn verzachten.'

Hoeveel gebruikers wil u binnen een jaar hebben in Antwerpen?

Hietanen: 'Enkele tienduizenden. We mikken voor de abonnementsformule op 5 procent van de bevolking (in Antwerpen 25.000 op 500.000, red.) en geven onszelf daar drie jaar voor.'

Wie worden de early adopters?

Hietanen: 'We zien in eerste instantie drie doelgroepen. De jongeren (25-35 jaar) die de financiële middelen hebben maar aarzelen om een auto te kopen. Daarnaast de mensen met een bedrijfswagen. Al is het daar wachten op regelgeving die het mogelijk maakt om Whim toe te voegen aan de extralegale voordelen. De werkgevers zijn vragende partij, zeker omdat ze door de nieuwe IFRS-boekhoudregels binnenkort de bedrijfswagens op hun balans moeten zetten.'

'De derde groep zijn de toeristen die zich zonder de rompslomp van tickets in een stad willen verplaatsen. We lanceren volgende maand de integratie van Whim in WeChat (de immens populaire app van de Chinese internetreus Tencent waarmee Chinezen naast communiceren ook betalen, afspraken maken en taxi's boeken, red.). Op die manier kunnen Chinezen in het buitenland in hun eigen taal hun routes plannen, boeken en betalen.'

Schermvullende weergave De Whim-app combineert bussen en trams (De Lijn), deelfietsen, taxi's en huurauto's. Binnenkort worden daar ook de treinen van de NMBS aan toegevoegd. ©Whim

Het Finse MaaS Global tekende vorige week ook present op het Antwerpse techfestival Supernova. Co-oprichter Kaj Pyyhtiä maakte daar investeerders warm voor de volgende kapitaalronde. MaaS Global mikt op één tot drie nieuwe investeerders die het bedrijf elk 5 tot 25 miljoen euro toestoppen.

Met dat kapitaal willen de Finnen snel de wereld veroveren en andere snel oprukkende mobiliteitsoplossingen het nakijken geven. Na Antwerpen trekt de Whim-app naar Amsterdam, Wenen, Toronto, Miami en Singapore. Tegen 2020 wil het bedrijf actief zijn in 150 steden in 60 landen.