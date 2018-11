Weer bang afwachten voor Bombardier Brugge

De vliegtuig- en treinbouwer Bombardier schrapt wereldwijd 5.000 jobs. De vestiging in Brugge, waar al een herstructurering loopt, heeft nog geen uitsluitsel over haar lot.

Bij de aankondiging van zijn derde kwartaalresultaten maakte Bombardier, de Canadese producent van vliegtuigen en treinstellen, bekend alweer in te grijpen op zijn organisatie. Tijdens de komende 12 tot 18 maanden gaan er wereldwijd 5.000 banen uit, goed voor jaarlijks 250 miljoen dollar aan kostenbesparingen. Tegelijk verkoopt het bedrijf enkele vliegtuigactiviteiten.

Met de nieuwe kostenbesparingen is het alweer bang afwachten in Brugge, waar Bombardier zijn enige vestiging in België heeft. Daar is de vorige ontslagronde nog niet rond. Bombardier verloor in het voorjaar van 2017 zijn positie als 'lead site', waarna de aankondiging volgde dat 160 jobs op de helling stonden. Tegelijk werden 40 contracten niet verlengd. Na overleg kon het jobverlies beperkt worden tot 120, veelal vrijwillige vertrekkers.

Minimum

Welke impact Brugge ditmaal ondervindt van de wereldwijde ontslagronde is nog niet duidelijk. Het zwaartepunt van de ontslagronde ligt deze keer in de vliegtuigtak. Daar verdwijnen 3.700 van de 5.000 jobs. De tak voor trein- en trammaterieel levert de overige inspanningen. Bombardier Brugge produceert trein- en tramstellen en valt dus binnen die laatste tak.

'Er was meteen overleg met de directie, die vooraf geen weet had van de aankondiging', is te horen bij ACV Metea-vakbondsman Steven Bogaert. 'Als dit betekent dat we extra moeten snijden, vrees ik het ergste. We zitten nu al op het minimum. Door de vorige herstructurering is er nu al te weinig competentie in huis. We moeten een beroep doen op externe firma's.' Een nieuwe ontslagronde zou neerkomen op een sluiting.