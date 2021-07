Weg naar herstel bij Van Hool duurt nog tot 2022

Van Hool heeft een rotjaar achter de rug. De omzet daalde drastisch en er werd fors verlies geboekt. De Lierse busbouwer verwacht pas in 2022 echt beterschap.

De bouwer van bussen, touringcars en industriële voertuigen Van Hool leed vorig jaar zwaar onder de coronacrisis. Het toerisme en het personenvervoer lagen sinds het voorjaar van 2020 bijna volledig plat. Veel touringcaroperatoren en openbaarvervoermaatschappijen stelden hun busbestellingen uit of schrapten ze. Er was even een lichte heropleving, maar de tweede en derde besmettingsgolf hakten stevig in op de sector. De fabrieken van Van Hool in Koningshooikt en Skopje, in Noord-Macedonië, gingen in de eerste lockdown bijna volledig dicht.

Zwaar verlies

Dat woog zwaar op de productiecijfers en de verkoop. Van Hool leverde vorig jaar 547 bussen en touringcars af, amper de helft van het jaar voordien. De omzet kelderde met 39 procent tot 383,2 miljoen euro.

De afdeling industriële voertuigen - tankcontainers en -opleggers - kon de meubelen enigszins redden. De omzetdaling bleef er beperkt tot 19 procent, een gevolg van de productieonderbreking vlak na de corona-uitbraak. Het aantal afgeleverde opleggers daalde van 3.527 naar 2.571. In een normaal jaar zijn de industriële voertuigen goed voor 20 procent van de omzet, de bussen en de touringcars voor 80 procent.

Van Hool sloot vorig jaar af met een verlies van 59,5 miljoen euro, na jaren van winst. De resultaten van 2020 steken scherp af bij die van 2019, toen 629 miljoen euro omzet, 32 miljoen euro brutobedrijfswinst en 10 miljoen nettowinst werden geboekt.

Reddingsboei

Topman Filip Van Hool wil voorlopig geen commentaar geven op de slechte cijfers. Hij was het voorbije jaar volop in de weer het familiebedrijf boven water te houden en kiest ervoor in de luwte voort te werken. Eind april kon hij een nieuwe kredietovereenkomst sluiten met de banken. Die verlenen hem 65 miljoen euro bijkomende kredieten. Die komen boven op 250 miljoen bankkredieten die in 2019 werden toegestaan. In maart werd een kapitaalverhoging doorgevoerd waarbij een bestaande aandeelhoudersschuld van 45 miljoen euro werd omgezet in kapitaal. Dat versterkt de solvabiliteit van het bedrijf en toont het engagement van de familiale aandeelhouders.

Vanaf 2023 zou alles opnieuw min of meer normaal moeten draaien. Van Hool

Het akkoord met de banken is cruciaal voor de overleving van het bedrijf. Van Hool kreeg vorig jaar een acuut liquiditeitsprobleem toen een belangrijke bestelling van 300 bussen voor zijn Amerikaanse distributeur ABC, waarin het aandeelhouder is, van de ene dag op de andere werd uitgesteld. Van Hool had echter al 120 miljoen euro uitgegeven om de bussen te maken en had onderdelen gekocht voor de volgende 170 bussen die in de pijplijn zaten. Bovendien konden veel Europese klanten plots hun voertuigen niet meer afnemen. Tegenover de 160 miljoen euro uitgaven stonden geen inkomsten. Er ging meer cash buiten dan er binnenkwam.

Investering in VS in de koelkast

Maar Van Hool moest zijn leveranciers betalen en zijn kredieten aflossen. Om het liquiditeitsprobleem op te lossen ging Filip Van Hool met zijn klanten praten en zette hij het mes in de kosten. De bouw van een fabriek in het Amerikaanse Tennessee om stadsbussen te produceren voor de Noord-Amerikaanse markt - een investering van 40 miljoen euro - werd on hold gezet. In Noord-Macedonië werden toen 300 tijdelijke jobs op een totaal van 1.300 jobs geschrapt, in ons land 70. Van Hool maakte maximaal gebruik van de tijdelijke werkloosheid. Dat gaf het bedrijf ademruimte. Filip Van Hool sprak ook de reserves aan. Hij was erin geslaagd het eigen vermogen de voorbije tien jaar te verdrievoudigen tot 140 miljoen euro. Anders was Van Hool een vogel voor de kat geweest.

Beperkt aantal orders

Ook 2021 wordt geen schitterend jaar. Filip Van Hool liet dat vorig jaar ook al uitschijnen in een interview met deze krant. De uitgestelde bestellingen voor touringcars worden nog niet allemaal afgeleverd en het aantal nieuwe bestellingen is beperkt, zowel in de VS als in Europa.

Wel werden een paar belangrijke orders binnengehaald voor de openbare dienstensector. Het gaat om zo’n 120 zero-emissievoertuigen, zowel met batterij- als waterstofaandrijving. De levering daarvan is echter pas voorzien voor 2022. Van Hool doet ook mee aan de aanbesteding voor de eerste 200 elektrische bussen voor De Lijn. De aanbieding is gepland voor augustus. De aanbesteding is een raamovereenkomst voor 350 voertuigen, waarvan in eerste instantie allicht 60 voertuigen besteld zullen worden.

Van Hool Produceert bussen, touringcars en industriële voertuigen in twee fabrieken: Koningshooikt nabij Lier en Skopje in Noord-Macedonië.

Het overgrote deel van de productie is bestemd voor Europa en de VS.

Telt ruim 4.000 werknemers, onder wie zowat 1.000 in Noord-Macedonië.

In Koningshooikt worden vooral hightechvoertuigen gemaakt voor openbare diensten, bedrijven en touringcarfirma's. In Noord-Macedonië gebeurt de serieproductie.

De productie bij de industriële voertuigen is ondertussen genormaliseerd. Maar voor de bus- en touringcardivisie verwacht Van Hool pas een heropleving in 2022. De kans is dus groot dat ook dit jaar met verlies wordt afgesloten. 'Vanaf 2023 zou alles opnieuw min of meer normaal moeten draaien', is bij Van Hool te horen.

Geen impact op tewerkstelling

De investeringen in onderzoek en ontwikkeling worden onverminderd voortgezet. Van Hool zet fors in op zero-emissievoertuigen met batterij- en waterstofaandrijving. Na ervaring opgebouwd te hebben met touringcars op batterijen, zoals de CX45E voor de Noord-Amerikaanse markt, biedt Van Hool nu ook stadsbussen op batterijen aan, een markt waarop het nog niet zo actief was.

We hebben geen signalen opgevangen dat er ontslagen op komst zijn. Christophe Van Audenhove Liberale vakbond ACLVB

Of de moeilijke periode impact zal hebben op de tewerkstelling is nog onduidelijk. 'We volgen de situatie op de voet op en bekijken alle mogelijke alternatieven om ons zo goed als mogelijk aan te passen aan de wijzigende situatie', luidt het. Van Hool telt zo'n 2.900 medewerkers in Koningshooikt, van wie zowat 40 procent aan de slag is, afhankelijk van de lopende opdrachten. Wegens de beperkte productie is het noodzakelijk de tijdelijke werkloosheid voort te zetten, benadrukt Van Hool. Anders dreigt de weg naar herstel hobbelig te worden.