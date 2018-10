Wereldhave Belgium na 20 jaar verlost van molensteen

Met de inkrimping van de site in Luik én overnames in Brugge en Turnhout mag de vastgoedgroep voor het eerst sinds de beursgang in 1998 extra schulden aangaan.

Het is een drukke tweedaagse voor Wereldhave Belgium . Donderdag sloot de beursgenoteerde vastgoedgroep een deal met Carrefour om de voetafdruk van de supermarkt in het Luikse winkelcentrum Belle-Île in te krimpen.

Vandaag is er de aankondiging dat Wereldhave Belgium op overnamepad gaat. De groep trekt 73 miljoen euro uit voor twee winkelcentra met telkens - net als in Luik - een Carrefour-supermarkt als hoeksteen, in de Brugse voorstad Sint-Kruis en in Turnhout.

20% Schuldenhandrem Omdat winkelcentrum Belle-Ile in Luik tot nog toe meer dan een vijfde van de portefeuille vertegenwoordige, kampte Wereldhave Belgium sinds 1998 met een schuldenhandrem

De verkoper is telkens Redevco. Dat is de vastgoedpoot van de C&A-familie Brenninkmeijer, die al een tijdje bezig is minder afhankelijk te worden van de belangrijkste huurder Carrefour.

Voor de site langs de Maalse Steenweg in Brugge betaalt de groep 40 miljoen cash, voor de site aan de Turnhoutse Parklaan 33 miljoen via de uitgifte van 372.708 nieuwe aandelen tegen 88,92 euro per stuk. Deze laatste is de netto-actiefwaarde per aandeel, de beurskoers noteert daar met 86,80 euro licht onder.

Met een beurskoers die een korting impliceert op de onderliggende bakstenen is Wereldhave Belgium een grote uitzondering onder de beursgenoteerde vastgoedbedrijven, die omwille van hun hoge en voorspelbare dividendrendement vaak tegen een stevige premie op de netto-actiefwaarde noteren.

De relatief lage waardering vloeit voor uit de molensteen die Wereldhave Belgium sinds de beursgang midden 1998 meedroeg: het feit dat één site, Belle-Île, meer dan 20 procent van de portefeuille vertegenwoordigt. Daardoor zet de wetgever een rem op de schulden die de groep mag aangaan.

De schuldgraad mocht tot nog toe maximaal 33 in plaats van 65 procent belopen. Een grote handicap in een bikkelharde strijd om de beste 'retailbrokken': denk aan de stevige prijs die Eurocommercial Properties dankzij kwistig gebruik van spotgoedkope schulden kon neertellen voor Woluwe Shopping.