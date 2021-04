Werkloze Tango duwt Exmar in het rood

Exmar moest het in het eerste kwartaal zonder inkomsten van de Tango FLNG stellen. De Antwerpse scheepvaartgroep dook daardoor licht in het rood.

De omzet in het eerste kwartaal kwam daardoor - steeds onder IFRS - een kwart lager uit op 33,5 miljoen dollar. Samen met hogere afschrijvingen leed Exmar een operationeel verlies van 3,3 miljoen dollar. Ter vergelijking: de eerste drie maanden van 2020 hadden nog 10 miljoen dollar bedrijfswinst opgeleverd. Netto dook de gasvervoerder 2,2 miljoen dollar in het rood. Het contrast met een jaar eerder, toen er 16,7 miljoen dollar winst was, is groot.