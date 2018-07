Weyts geeft FlixBus extra munitie om NMBS aan te vallen

De Vlaamse regering liberaliseert de markt van directe busverbindingen tussen Vlaamse steden.

Private busbedrijven, zoals het Duitse FlixBus, mogen binnenkort directe busverbindingen tussen Vlaamse centrumsteden, zoals Gent en Aalst, aanbieden. Dat besliste de Vlaamse regering vrijdag op voorstel van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Vandaag mogen privébedrijven in België enkel directe lijnen inleggen als ze beginnen in het buitenland. Zo biedt FlixBus sinds kort verbindingen aan tussen Antwerpen en Brussel, als onderdeel van de lijn Amsterdam-Parijs. De rit tussen Brussel en Antwerpen duurt 50 minuten en kost 4 euro. Door het grote succes laat FlixBus nu al 26 keer per dag een groene bus tussen Brussel en Amsterdam rijden

Verbod opheffen

'We kunnen nu meer concurrentie aangaan met de NMBS. Want er bestaat kritiek op het te beperkte treinaanbod tussen Vlaamse kernsteden. Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit

Weyts wil het wettelijk verbod voor private busbedrijven om busverbindingen tussen centrumsteden in te leggen, daarom opheffen.

'Dit is geen concurrentie voor De Lijn want ze bieden geen directe verbindingen tussen steden aan', stelde Weyts zaterdag op een persconferentie.

'We kunnen nu meer concurrentie aangaan met de NMBS. Want er bestaat kritiek op het te beperkte treinaanbod tussen Vlaamse kernsteden.'

Aanval op NMBS

Met de maatregel zet de Vlaamse minister van Mobiliteit dus een nieuwe aanval in op de NMBS, waar zijn kabinetschef in de raad van bestuur zit.

'In het verhaal van basisbereikbaarheid is het treinnet cruciaal maar Vlaanderen is niet bevoegd voor de NMBS', stelt Weyts, die er geen geheim van maakt het spoor te willen regionaliseren. 'Met deze maatregel creëren we een aanvullend aanbod voor de reiziger.'

Toch is het onduidelijk of FlixBus interesse heeft in dergelijke korte afstanden. 'Er zullen geen aparte bussen enkel in België rijden', zei de woordvoerster van FlixBus in maart in De Tijd. 'We zien ons aanbod als een aanvulling. Het gaat niet over afstanden onder 30 kilometer. FlixBus blijft een langeafstandsvervoerder.'

Yellow Bikes

De maatregel van Weyts kadert in het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid dat de minister vrijdag liet goedkeuren door de regering. Het openbaar vervoer in Vlaanderen wordt daarbij verdeeld in vier lagen. De NMBS verzorgt het treinnet, De Lijn de belangrijkste verbindingen in de steden. De lokale overheden krijgen inspraak over de lokale lijnen.

Weyts kondigde aan het aanbod van De Lijn binnenkort te verhogen door extra lijnen en frequenties in te leggen.