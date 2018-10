Weyts geprangd tussen dok en Doel

Het dorp Doel blijft behouden en het geplande Saeftinghedok krijgt een knik naar het zuiden, waardoor het niet langer dwars door het dorp gaat, maar start in het bestaande Deurganckdok. In ruil belooft Doel 2020 zich niet meer te verzetten tegen de uitbreiding van de Antwerpse haven op Linkeroever .

Weyts schrijft zich met dit akkoord in de geschiedenisboeken - het bijna volledig verlaten Doel wordt na twee decennia opnieuw officieel woongebied - maar tegelijk dreigt hij in een moeilijke spreidstand te geraken.

Groot dok met weinig plaats

Zonde van het investeringsgeld, is daar te horen. Want je bouwt een duur dok en er kunnen maar vier schepen aanleggen. Bovendien verliest huidig terminaluitbater MSC/PSA aan het Deurganckdok een ligplaats omdat daar de ingang van het Saeftinghedok komt. Netto komen er dus maar drie ligplaatsen bij aan het nieuwe dok.

Met het huidige havenuitbreidingsplan van Weyts - dat plaats voorziet voor 7,7 miljoen extra containers - lijkt daar niet veel van in huis te komen. In plaats van een groot nieuw dok met uitgebreide achterliggende infrastructuur, kiest Weyts voor een ‘ Saeftinghe light ’ waarvan amper een derde van de capaciteit wordt benut (goed voor 3,5 miljoen extra containers) en een ‘mikmak’ van uitbreidingen. Eén aan de Noordzeeterminal en de Europaterminal op Rechteroever en extra ruimte achter de sluizen. Maar daar zitten de grote containerrederijen niet op te wachten.

Groei beperkt

Lees: als ze weten dat er in de toekomst mogelijkheid is tot expansie. En die is in het compromis tussen Weyts en Doel 2020 amper voorzien. De actiegroep wil immers dat de haven niet uitbreidt boven de Engelse steenweg die naar Doel loopt.