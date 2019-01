'Wie werkt, zal kilometerheffing betalen'

Kilometerheffing op alle Vlaamse wegen is een goed idee, is bij mobiliteits- en autofederaties te horen. Maar ze moet wel tot minder files leiden en het zal vooral de beroepsbevolking zijn die ze betaalt.

'We zijn principieel voorstander van een belasting die zich meer op het gebruik dan op het bezit van een auto richt', zegt Frank Van Gool van Renta, de Belgische federatie van autoleasingbedrijven. 'Omdat dat het fileprobleem voor een stukje kan oplossen'.

De heffing moet mensen die een verplaatsing niet op een bepaald moment moeten maken van de weg halen. Frank Van Gool Topman leasekoepel Renta

Dat de Vlaamse regering erover nadenkt om vanaf 2024 of 2025 een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren op alle Vlaamse wegen en niet enkel op filegevoelige plekken, zoals De Tijd woensdag schrijft, vindt Van Gool begrijpelijk. 'Anders dreig je sluipverkeer in de hand te werken waarbij je een verschuiving krijgt naar secundaire wegen.'

Toch heeft Van Gool enkele belangrijke bedenkingen. 'De overheid zal met voorafgaande studies moeten aantonen dat met de kilometerheffing een bepaald percentage auto's uit de file verdwijnen. Het doel moet zijn om mensen die een verplaatsing niet op een bepaald moment moeten maken, van de weg te halen. De heffing moet een gedragsverandering teweegbrengen. Dat aantonen wordt een heel moeilijke oefening. Voorlopig hebben we daar, als betrokken partij, nog geen cijfers over gezien. Kan de overheid dat niet, dat pleegt ze politieke zelfmoord.'

Salarisauto

De geplande kilometerheffing heeft volgens Van Gool ook een keerzijde. 'Je kan ze variabel maken afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de auto. Dat is geen probleem. Maar hoogstwaarschijnlijk wordt ze ook afhankelijk gemaakt van de periode waarin je rijdt en de wegen waarop je rijdt. In dat geval zal vooral de beroepsbevolking worden getroffen die zijn auto nodig heeft voor zijn job en zijn woon-werkverkeer. Vaak zijn dat mensen met een bedrijfs- of salarisauto. Ons land telt er zo'n 630.000, op een totaal van circa 5,8 miljoen personenauto's.'

Van Gool vreest voor een taksverschuiving naar die 'werkende Belg'. 'De overheid zegt wel dat de maatregel budgetneutraal zal zijn en dat er compensaties komen door de eenmalige belasting op de in verkeerstelling (BIV) - nu gemiddeld 400 à 500 euro - of de jaarlijkse wegenbelasting - gemiddeld 300 euro - te verlagen of af te schaffen. Maar wij vrezen dat er voor de beroepsbevolking een lichte belastingverhoging komt. Je mag ook niet vergeten dat de invoering van het systeem een aardige duit zal kosten.'

Ook econoom Geert Noels vreest, zo schrijft hij in een tweet, dat 'de mensen die de file veroorzaken' het gelag zullen betalen. 'Het zijn de mensen die zowat alles mee betalen in dit land: het zijn de schouders die de belastingen en sociale zekerheid dragen.'

Zullen werkgevers bereid zijn om werknemers met een leaseauto te compenseren voor die kilometerheffing? 'Het zou logisch zijn', zegt Van Gool. 'Maar daarmee riskeer je natuurlijk weinig te veranderen aan het rijgedrag. Als je er minder reistijd voor in de plaats krijgt, is dat oké. Ook daarom zal de overheid duidelijk moeten aantonen dat de kilometerheffing tot minder files leidt.'

Brussel

Van Gool vindt ook dat de maatregel best gelijktijdig in Brussel en Wallonië wordt ingevoerd. 'Het is bijna ondenkbaar om het niet tegelijk in de andere regio's in te voeren. De Vlaming zal zijn vaste wegentaks niet meer betalen en in Brussel en Wallonië gratis gebruik kunnen maken van de wegen. Iemand uit Wallonië en Brussel die naar Vlaanderen rijdt, zal twee keer moeten betalen. Via een vaste taks en een kilometerheffing. Zo iets in stand houden, is op termijn onhoudbaar. Maar het sluit niet uit dat er andere tarieven komen in de verschillende regio's.'

Volgens Danny Smagghe van de mobiliteitsorganisatie Touring moet de kilometerheffing gepaard gaan met flankerende sociale maatregelen. 'Ik denk aan de uitbreiding van carpoolparkings, meer thuiswerk, uitbreiding van het openbaar vervoer buiten de steden en aanleggen van fietssnelwegen'. Smagghe pleit ook voor fiscale stimuli voor e-auto's, e-bikes en mensen die het openbaar vervoer gebruiken. 'De kilometerheffing moet onderdeel worden van een volledig mobiliteitsplan'.

Touring vraagt een afschaffing van de BIV en de verkeersbelasting. 'Met behulp van de accijnzen op brandstof kan de rekening in evenwicht worden gebracht', aldus Smagghe.

Dat buitenlanders in de toekomst zullen betalen om op onze wegen te rijden, is positief, is algemeen te horen. Maar wat de financiële impact daarvan is, is voorlopig niet berekend. Of het mogelijk is om de kilometerheffing in 2024 in te voeren? Smagghe: 'Technisch is het zeker haalbaar.'