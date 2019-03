‘Wij verzamelen onderwaterdata zoals jij je gazon maait'

‘Geregeld vinden we vliegtuigwielen, stukken van containers en bommen uit de Tweede Wereldoorlog.’ Op zeebodeminspectie met de Geosurveyor X, een van de hightechschepen van het West-Vlaamse GEOxyz, dat onlangs het gecrashte vliegtuig van de voetballer Emiliano Sala lokaliseerde.

De Geosurveyor X, die voor anker ligt in de Oostendse jachthaven, lijkt een doordeweeks bootje. Maar schijn bedriegt. ‘Met de honderdduizenden euro’s aan technologie aan boord kan je een huis kopen’, grijnst scheepseigenaar Patrick Reyntjens.

De 44-jarige Waregemnaar is als oprichter en CEO van het West-Vlaamse GEOxyz de trotse eigenaar van 24 kleine en (middel)grote schepen. Met sonar- en gps-technologie én op afstand bestuurde onderwaterrobots verzamelen die onderwaterdata, cruciaal voor de bouw van offshorewindmolens of de aanleg van onderzeese pijpleidingen. Het West-Vlaamse bedrijf brengt het reliëf, de gelaagdheid en de draagkracht van de bodem in kaart.

GEOxyz haalde net de wereldpers met een ander schip, het grotere Geo Ocean III. Dat lokaliseerde mede dankzij het speurwerk van een onderwaterrobot voor de kust van het Britse Guernsey het wrak van het sportvliegtuig dat de betreurde Argentijnse profvoetballer Emiliano Sala van Frankrijk naar zijn nieuwe club Cardiff had moeten brengen.

‘Zo’n robot laten we te water achter het schip en hangt via een ‘navelstreng’ (een opgerolde, computergestuurde glasvezelkabel, red.) vast aan het dek’, zegt Reyntjens. ‘Hij hangt vol camera’s en sensoren en is uitgerust met grijparmen. Sommige zijn modulair. Je kan er een borstel aan hangen, om er objecten mee te poetsen. Of een slijpschijf, om wrakken open te snijden.’

Op het dek heft Reyntjens een deksel op, voor een spaghetti van kabels. We staren in een schacht, naar een ronde inox buis in het water. ‘Dit is een van de twee hoofden van een sonarsysteem’, zegt Reyntjens. ‘Het hangt meer dan een meter onder het schip. Aan de andere kant van het dek zit nog eentje. De sonar werkt via geluidsgolven en scant in een schuine hoek aan weerszijden van het schip de zeebodem.’ Zo’n multibeamsonar hielp mee het wrak van het gecrashte sportvliegtuig te lokaliseren.

Zwitsers zakmes

GEOxyz speelde destijds ook een sleutelrol bij de complexe berging van het cruiseschip Costa Concordia, dat in 2012 voor de Italiaanse kust kapseisde. Toch vormen gemediatiseerde bergingsoperaties allerminst de hoofdactiviteit. ‘Dat is inspectiewerk’, zegt Reyntjens, terwijl skipper Tim Deneire de Geosurveyor X uit de Oostendse jachthaven loodst. ‘Al gebruiken we altijd dezelfde technologie.’

Vandaag verzamelt Stéphane Colin, de ‘surveyor’ van dienst, zeebodemdata voor de kust van Oostende in opdracht van de Vlaamse overheid. ‘We inspecteren een gebied van 3,6 bij 2,6 vierkante kilometer. We controleren of de wettelijk opgelegde vaardiepte overal nog gegarandeerd is. Dat gebeurt om de zoveel maanden, zodat schepen de haven van Oostende kunnen blijven bereiken.’

‘Wij verzamelen onderwaterdata zoals jij je gazon maait,’ lacht Colin, die op de brug, in de ‘surveyor room’, naar een van de vele computerschermen staart. Op het scherm zien we, in felle kleuren, de zachte sliblaag en de harde zeebodem eronder. ‘We varen heen en weer langs verschillende lijnen om een dieptekaart van het gebied te maken’, zegt hij. ‘In deze vaargeul leggen de autoriteiten een streefdiepte van 8,5 meter op. We kijken of de natuurlijke aanslibbing die in het gedrang brengt. De overheid beslist op basis van onze data waar en hoeveel gebaggerd moet worden.’

Op onderwatermissies stoten Reyntjens en co. geregeld op objecten. ‘We vinden vliegtuigwielen, scheepsankers, stukken van containers en niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog’, zegt Reyntjens.

Het is voorbij 12 uur als we weer de jachthaven van Oostende binnenvaren. Even later volgen we Reyntjens naar de offshorebasis van GEOxyz, verderop in Oostende. De hoofdzetel ligt in het West-Vlaamse Zwevegem, maar hier vertrekken alle schepen en worden ze onderhouden. ‘Dit schip zal deze namiddag afvaren naar de kust voor Rotterdam’, zegt Reyntjens, wijzend naar de Geo Ocean II, een veel groter schip dan de Geosurveyor X.

‘De Geo Ocean II was vorig jaar zo’n 290 dagen op zee’, zegt Reyntjens, die wil dat al zijn schepen ‘zo multifunctioneel als een Zwitsers zakmes’ zijn omdat hij in een erg kapitaalintensieve business opereert. De Geo Ocean II werd vorig jaar ingeschakeld voor de aanleg van de Nemo Link, een onderzeese stroomkabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Twee jaar geleden deed het metingen in de Karazee boven Siberië. De Belgische baggeraar Jan De Nul moest er een toegangskanaal baggeren naar een lng-terminal.

De Nul schakelt GEOxyz ook in voor het funderingen van offshorewindmolens op zee neerpoot. ‘We doen bodemsonderingen om te zien waar de baggeraar het best de poten van zijn hefeiland (het enorme installatieschip, red.) neerzet. Als de poten te diep wegzakken, gaan die er niet meer uit. Wij werken ook voor olieplatformen, zoals die van de reus BP in de Middellandse Zee, en checken jaarlijks voor de eigenaars van onderzeese stroomkabels of die kabels nog wel begraven liggen. Zodat je haar niet plots rechtstaat als je er met je jacht over vaart.’ (lacht)

Landmeter

Omdat GEOxyz op vele fronten actief is, telt het al zo’n 170 werknemers en heeft het buitenlandse kantoren in Frankrijk, Nederland, Engeland en Schotland. Niet slecht voor de zoon van een landmeter, die in 1999 in zijn eentje begon met 5.000 euro startkapitaal van zijn vader. ‘Als industrieel ingenieur bouwkunde koos ik de optie landmeetkunde en werkte ik eerst een tijdje bij mijn vader. Maar hij betaalde niet goed. (lacht) Bovendien was ik als fervente watersporter gebeten door metingen op het water en door opkomende technologieën, zoals gps destijds.’

Reyntjens begon bescheiden, met riviermetingen. ‘Zo kwamen we uit bij de Vlaamse havens en de eerste offshorewindmolens voor onze kust. We hadden het geluk dat die markt rond 2010 nog niet matuur was en we al betrokken waren bij de eerste windmolenparken op de Noordzee. Dankzij dat pionierswerk werden we al ingeschakeld bij 29 Europese windmolenparken, ook in Denemarken, Duitsland en Frankrijk.’ Jaarlijks verzorgt GEOxyz het onderhoud van de offshorewindmolens van Parkwind, een bedrijf van de familie Colruyt.

‘Natuurlijk hebben andere spelers óók goede technologie aan boord van hun schepen’, zegt Reyntjens, die een tiental concurrenten in Europa heeft. ‘Maar omdat wij destijds klein begonnen zijn, met kleine schepen, zijn we altijd erg flexibel geweest en werken we op maat van de klant.’