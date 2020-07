Zeebrugge krijgt outsider als nieuwe havenbaas

Zeebrugge is een van de grootste autohavens van de wereld. Bijna alle Tesla's voor Europa komen via de kusthaven Europa binnen.

Bekaert-man Tom Hautekiet wordt de nieuwe topman van de haven van Zeebrugge. Een van zijn eerste belangrijke opdrachten wordt de samenwerking met Antwerpen.

Net als Antwerpen kiest ook Zeebrugge voor een niet-maritieme man als nieuwe topman van de haven. Antwerpen koos vier jaar geleden Jacques Vandermeiren, de ex-CEO van de infrastructuurbeheerder Elia, als opvolger van Eddy Bruyninckx. In Zeebrugge volgt Bekaert-directeur Tom Hautekiet Joachim Coens op. Die verkaste eind vorig jaar opnieuw naar de politiek en werd CD&V-voorzitter.

De West-Vlaming Hautekiet is bouwkundig industrieel ingenieur met managementopleidingen bij INSEAD en Cedep. Bij de West-Vlaamse staalkoord- en staaldraadproducent Bekaert klom hij op tot senior vice president van de divisie building products, waar wereldwijd zevenhonderd mensen werken. Voor Bekaert onderhandelde Hautekiet verschillende samenwerkingsakkoorden, onder meer met China. Hij werd gekozen uit 110 kandidaten.

'We hadden een ruime keuze aan kandidaten met ervaring in de maritieme sector', zegt Dirk De fauw, de voorzitter van het Zeebrugse havenbestuur en de burgemeester van Brugge. 'We kozen uiteindelijk voor een niet-maritiem iemand met een grote commerciële geest en grote ervaring in de internationale wereld. Een sterk iemand met een goede reputatie en teamspirit. Zeebrugge heeft zo iemand nodig, zeker in het licht van de samenwerkingsgesprekken met de haven van Antwerpen.'

De twee havens voeren al maanden intense gesprekken over een vergaande samenwerking die tot een fusie kan leiden. Die gesprekken verlopen constructief, zegt De fauw. De nieuwe topman werd ook in functie van die mogelijk fusie gekozen.

Zeebrugge schakelde voor de selectie dezelfde headhunter in - Spencer Stuart - die vier jaar geleden Vandermeiren voorstelde voor Antwerpen. In Zeebrugge kreeg elke kandidaat van bij het begin te horen dat hij in Zeebrugge mogelijk niet alle touwtjes in handen krijgt en dat er op termijn een nauwe samenwerking met Antwerpen komt. Wie de fusiegedachte niet genegen was, maakte geen kans.

De nieuwe Zeebrugse havenbaas moet Vandermeiren commercieel kunnen aanvullen, is in Zeebrugge - én in Antwerpen - te horen. Een van zijn eerste taken is alle technische, commerciële en financiële kanten van die samenwerking mee uitwerken. 'Antwerpen en Zeebrugge moeten zich op de kaart zetten als dé haven in Europa, naast Rotterdam', zegt De fauw, die voorstander is van een vergaande samenwerking. 'We moeten buitenlandse klanten overtuigen naar hier te komen.'

Als het tot een havenfusie komt, is Vandermeiren de gedoodverfde kapitein, met Hautekiet als belangrijke tweede man.

Maar in Zeebrugge zelf heeft Hautekiet ook nog enkele varkentjes te wassen. De kusthaven heeft een schitterend eerste kwartaal achter de rug, maar er is wel wat postcoronazorg nodig. De auto-overslag - Zeebrugge is met 2,9 miljoen auto's een van de grootste autohavens ter wereld - kelderde de afgelopen maanden met 70 procent door het stilvallen van de wereldwijde productie en de vraag. Als de autosector zijn productie meer decentraliseert, kan dat een impact hebben op de autologistiek in de haven. Hautekiet zal daar flexibel moeten mee omgaan. Covid-19 veegde ook de aankomst van cruiseschepen en het passagiersvervoer in de haven volledig weg. Dat terugwinnen wordt geen sinecure.

Ook de brexit wordt voor Zeebrugge een uitdaging. Bijna 40 procent van alle trafiek van de kusthaven is gelinkt aan het VK. Velen denken dat Zeebrugge hard zal worden getroffen. Het havenbestuur denkt daar anders over en zegt goed voorbereid te zijn. Het hoopt op extra trafiek vanuit Calais, waar vracht altijd wordt begeleid door chauffeurs, wat met de brexit extra grensbeslommeringen met zich meebrengt. Zeebrugge profileert zich daarom als een ferryhaven zonder begeleiders. De kusthaven ziet nu al meer rechtstreekse afvaarten vanuit Zeebrugge naar Ierland. Maar om klanten te houden en aan te trekken zal de nieuwe havenbaas zijn beste beentje moeten voorzetten.

Hautekiet moet er ook over waken dat de Vlaamse overheid haar beloftes voor de nieuwe sluis - ter vervanging van de oude te kleine Visart-sluis - nakomt. Zeebrugge heeft de sluis - geraamde kostprijs 1 miljard euro - dringend nodig omdat het wordt geconfronteerd met wachttijden aan de Vandamme-sluis, de enige toegang tot de achterhaven. De haven vraagt al sinds 2000 een extra sluis voor commerciële schepen.

De Vlaamse overheid zette onlangs het licht op groen, maar het projectbesluit is pas voorzien in 2022. Men wil alle tegenstanders de kans geven bezwaren in te dienen en pas beginnen als alles juridisch uitgeklaard is. Zeebrugge vreest niet zozeer protest van de bevolking, maar eerder een inkrimping van de overheidsbudgetten als gevolg van corona. Dat kan de bouw van de sluis nog eens vertragen.

De nieuwe havenbaas moet ook inspelen op de energietransitie. De lng-terminal in de haven - met een toenemend aantal lng-schepen vanuit Siberië - loopt als een trein. Maar Zeebrugge heeft ook ambities met groene waterstof. Colruyt en Fluxys plannen een fabriek in de achterhaven die tegen 2023 van windenergie waterstof maakt als groen alternatief voor aardgas. De nieuwe fabriek zou 35 miljoen euro kosten.

Blijft nog de opvolging van de containertrafieken. Die groeien, na jaren slabakken, opnieuw dank zij de inspanningen van het Chinese Cosco dat fors investeerde in de containerterminal. Maar als kleine containerbroer van Antwerpen is Zeebrugge in dat segment heel kwetsbaar. Die andere Chinese gigant, Lingang, belooft in de achterhaven een gigantisch logistiek park te bouwen voor Chinese producten met bestemming Europa. Goed voor 300 jobs en een investering van 85 miljoen euro. De Chinese investeringen worden niet geschrapt door corona, klonk het in april nog. Maar 100 procent zeker is dat nooit.

Rik Goetinck, de huidige havenbaas ad interim die Coens opvolgde en Zeebrugge door de coronacrisis loodste, keert terug naar zijn functie als directeur beleid en strategie. Goetinck werd vorig jaar 65 maar gaat er nog twee jaar bij doen.