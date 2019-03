Zelfrijdende e-truck mag in Zweden de baan op

De Zweedse overheid heeft haar fiat gegeven voor de eerste elektrische zelfrijdende truck op de openbare weg. Een wereldprimeur. Ook al gaat het om een beperkt traject.

De T-pod

De zelfrijdende e-truck - die officieel de T-pod wordt genoemd - zal dagelijks worden ingezet tussen een distributiecentrum en een magazijn van de Duitse logistieke groep DB Schenker in het Zweedse dorp Jönköping. Die weg waarvoor de T-pod een vergunning krijgt, ligt in een industriezone waar de snelheden laag zijn, en is maar voor een deel openbare weg. De bedoeling is dat de T-pod vanaf de lente begint te rijden. De Zweedse overheid heeft een vergunning afgeleverd tot eind volgend jaar.

Het Grote Filerapport Moeten steden en bedrijven hun parkeerbeleid veranderen? Haalt rekeningrijden ons uit de files? Zet de zelfrijdende auto de files in beweging? De Tijd ontwart de verkeersknoop in 'Het Grote Filerapport'. Vanaf zaterdag 16 maart in De Tijd en op tijd.be.

De T-pod is een ontwerp van de Zweedse start-up Einride. Hij heeft geen cabine, wat hem kleiner maakt dan een gewone truck, en kan worden bediend door een operator vanop honderden kilometer afstand. Hij rijdt volledig op batterijen en is volgens de ontwerpers goedkoper in uitbating en flexibeler dan een truck met chauffeur. Eind vorig jaar voerde het bedrijf tests uit met de T-pod op de site van Schenker in Jönköping. Die waren overtuigend genoeg om de Zweedse overheid overstag te doen gaan.

Mijlpaal

Door elektrisch te rijden in plaats van op diesel verminderen we de CO2-uitstoot met 90 procent. Jochen Thewes CEO DB Schenker

'Autonome trucks worden heel belangrijk voor de logistieke sector', zegt Jochen Thewes, de topman van DB Schenker. 'Wat hier gebeurt, is een mijlpaal in de transitie van het wegvervoer. Door elektrisch te rijden in plaats van op diesel verminderen we de CO2-uitstoot met 90 procent.'

Schermvullende weergave De T-pod.