Ziekteverzuim De Lijn piekt

De werknemers van De Lijn vallen almaar vaker uit door een korte of langdurige ziekte. Het bedrijf kampte in de periode van november 2018 tot en met oktober 2019 met een ziektepercentage van 11 procent. Dat betekent dat een personeelslid op 100 beschikbare dagen gemiddeld 11 dagen afwezig is wegens ziekte.

Het ziekteverzuim bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij is de voorbije jaren fors gestegen. In 2017 bedroeg het ziektepercentage maar 7,9 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

‘Het is een algemene maatschappelijke trend dat het ziekteverzuim stijgt’, reageert Anneliese Meynaerts, woordvoerster van De Lijn. ‘Wij ontsnappen daar helaas niet aan.’

De Lijn wijst erop dat enkele kenmerken van het bedrijf en het personeel meespelen om een hoger ziekteverzuim te verklaren. Zo heeft De Lijn met meer dan 7.000 werknemers een grote organisatie, een ouder personeelsbestand en een groot aandeel fysiek belastende jobs en jobs waarvoor een lagere scholingsgraad volstaat.

Personeelstekort

Vakbondsman Jo Van der Herten (ACV) wijt de stijgende ziektecijfers vooral aan het acute personeelstekort. ‘Door het gebrek aan personeel raken mensen overwerkt, krijgen ze stress en kunnen ze moeilijk vakantie opnemen’, zegt hij. ‘Daardoor hebben we een heel moeilijk jaar gekend.’

De Lijn wierf het voorbije jaar bijna 600 nieuwe chauffeurs aan. De interne problemen rond planning, organisatie en stiptheid leiden al langer tot onvrede bij het personeel. Zo organiseerde de socialistische vakbond ACOD deze week opnieuw een staking bij De Lijn, die vooral in de grote steden voelbaar was.

Topman Roger Kesteloot erkende eerder dat de huidige situatie tot meer zieken leidt. ‘Door het personeelstekort beland je in een vicieuze cirkel’, zei hij in oktober in Het Laatste Nieuws. ‘Van de chauffeurs die er wel zijn, vragen we extra inspanningen of we weigeren al eens een vrije dag, waardoor het voor hen soms te veel wordt. Ik kan begrip opbrengen dat zij op zulke zware momenten misschien snel naar ziekteverzuim grijpen.’

'Het ziekteverzuim ligt niet laag, maar ook niet veel hoger dan in andere sectoren.’ Roger Kesteloot Topman De Lijn

Kesteloot relativeerde tegelijk de grootte van het probleem. ‘Het ziekteverzuim ligt niet laag, maar ook niet veel hoger dan in andere sectoren’, stelde hij. Op basis van cijfers van andere organisaties valt die stelling te betwijfelen. Zo steeg het ziektepercentage bij de Vlaamse overheid in 2018 tot net geen 8 procent. Volgens de hr-groep Securex bedroeg het ziekteverzuim in de privésector ook 8 procent, al ligt het percentage bij grote bedrijven hoger.