Chaos op Duits spoor kwelt chemie en Antwerpse haven

Chemiebedrijven die hun productie moeten terugschroeven, ladingen die in de haven van Antwerpen blijven staan en spoorfiles aan de grens met Aken: een puinhoop op het Duitse spoor laat sporen tot in ons land na.

Een ‘Volldrama’. Of zelfs een ‘Absolute Katastrofe’. De doorgaans minzame directeur van de vrachtdivisie van de Zwitserse spoorwegmaatschappij SBB haalde vorige week in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ongemeen hard uit naar de toestand op het Duitse spoor in het algemeen en de Duitse spoornetbeheerder DB Netz in het bijzonder.

Duitsland is de spin in het midden van het Europese vrachtspoornet. Meer dan de helft van de belangrijkste routes loopt via een deel van Duitsland. Maar dat draait al maanden vierkant.

De essentie Er vinden grote werkzaamheden plaats op het Duitse spoor.

Dat leidt tot grote overlast voor de internationale vrachtspoorbedrijven en files aan de grenzen.

De problemen zijn voelbaar tot in de chemische industrie in ons land en de haven van Antwerpen.

Dat leidt zelfs tot files van vrachttreinen aan de Belgisch-Duitse grens. Lineas, de grootste spoorvrachtvervoerder van ons land en het voormalige staatsbedrijf Bcargo, moest tussen Luik en Aken 17 vrachttreinen werkloos parkeren omdat er geen plaats was op het Duitse spoor.

‘We worden geconfronteerd met een ongezien aantal infrastructuurwerken die slecht gemanaged worden door de spoorweguitbater DB Netz’, zegt Raphaël De Visser, de woordvoerder van Lineas. Die werkzaamheden hebben in combinatie met een toch al hoge bezettingsgraad van het Duitse spoor tot gevolg dat kleine problemen uitmonden in enorme opstoppingen verderop.

De Visser: 'Dat was al lange tijd problematisch, maar de afgelopen weken is het zo erg dat het spoorvervoer naar, van en door Duitsland vanuit de buurlanden bijna tot stilstand is gekomen.'

Rijn-Alpencorridor

Voor ons land zijn vooral de verbinding naar het Roergebied en de zogenaamde Rijn-Alpencorridor tussen Noordrijn-Westfalen en Noord-Italië van essentieel belang. Alleen Lineas al stuurt op een normale dag 300 vrachttreinen naar Duitsland.

Werkzaamheden aan het spoor zijn van alle tijden, maar het Duitse zusterbedrijf van Infrabel had veel achterstallig onderhoud. Daarvoor is sinds dit jaar een inhaaloperatie ingezet, waardoor er honderden 'Baustellen' zijn, die niet altijd even gecoördineerd verlopen.

Er zijn nog geen bedrijven die hun productie hebben moeten stilleggen, maar sommige hebben ze wel moeten verminderen. Gert Verreth Woordvoerder Essenscia

‘Sinds half november is het echt wel ernstig’, zegt de woordvoerder van de sectororganisatie van de chemische sector in ons land, Essenscia, Gert Verreth. ‘Er zijn nog geen bedrijven die hun productie hebben moeten stilleggen, maar sommige hebben ze wel moeten verminderen.’

Verreth wijst er ook op dat sommige chemische producten niet over de weg vervoerd mogen worden, waardoor de alternatieven beperkt zijn. ‘En het chemietransport per spoor is cruciaal in bedrijven die just-in-time werken.'

'De problemen op het Duitse spoornetwerk hebben ook een impact op de haven van Antwerpen', zegt een zegsman van het Antwerpse havenbedrijf. 'Ze zijn ook te wijten aan tekort aan personeel door corona.'

Er zijn gesprekken op alle niveaus bezig, maar de situatie is tot nog toe amper verbeterd. Raphaël De Visser Woordvoerder Lineas

Klagen bij DB Netz leverde vooralsnog niet veel op. Daarom stuurde een groep van grootverbruikers van het Duitse vrachtspoor, waaronder Essenscia, een brandbrief naar Europees commissaris van Verkeer Adina Valean. Ze dringen aan op een betere internationale coördinatie van de werkzaamheden en eisen deugdelijke omleidingsroutes en meer personeel bij DB Netz. De Visser: 'Er zijn gesprekken op alle niveaus bezig, maar de situatie is tot nog toe amper verbeterd.'