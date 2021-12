D'Ieteren koopt grootste Antwerpse fietsenketen

Met de acht vestigingen van het Antwerpse iBikes erbij maakt de autodienstengroep D'Ieteren versneld werk van haar fietsambities.

D'Ieteren Bikes koopt iBikes van de Antwerpse fietsenondernemer Marc Groven. Die blijft na de overname wel aan boord als bedrijfsleider van de Antwerpse fietswinkels, belooft Karl Lechat, die D'Ieteren Bikes leidt.

IBikes is met afstand de grootste verkoper van premiumfietsmerken in het Antwerpse. Het bedrijf heeft in en rond de stad negen fietswinkels, waar het 30 verschillende merken verkoopt, waaronder de luxefietsmerken Riese & Müller, Brompton, Koga, Cannondale en Urban Arrow. Het gamma loopt dan ook van stadsfietsen via bak- en racefietsen tot gravel-, mountain- en cargobikes.

IBikes was een ideale prooi voor D'Ieteren, dat zich in oktober op de fietsenmarkt stortte met de oprichting van de nieuwe divisie D'Ieteren Bikes. De voormalige Skoda-verkoopdirecteur Karl Lechat moest in fietsenland op overnamejacht gaan. De Brusselse fietsenwinkel Goodbikes was de eerste overname. Die zaak wordt nu uitgebreid tot een flagshipstore van 3.000 vierkante meter op de begane grond van het hoofdkantoor van D'Ieteren in Elsene.

B2Bike

Voor Groven is het al de tweede grote deal in 2021. Eerder dit jaar verkocht hij B2Bike, een van de grotere fietsleasebedrijven in Vlaanderen. De koper was Pon Holdings. Dat is de Nederlandse evenknie van D'Ieteren: een familiebedrijf dat fortuin maakte met de import van de Volkswagen-merken VW, Audi, Skoda en Porsche. Over het overnamebedrag is niets bekend.

Ook over de iBike-deal houden de betrokken partijen de kaken op elkaar over de overnamesom. In zijn negen vestigingen verkoopt iBikes met 45 werknemers jaarlijks zo'n 5.000 fietsen, waarvan 60 procent elektrisch is. Vorig jaar werd daarmee een brutomarge van ruim 2 miljoen euro en een bedrijfswinst van een half miljoen euro gemaakt.

Nieuwe naam

'Een fietsenwinkel slorpt almaar meer budget op', zegt iBikes-co-oprichter Marc Groven, verwijzend naar de forse stijging van het aandeel elektrische fietsen in de fietsenverkoop. Groven had een autogarage en stapte daar in 2008 uit toen hij de fusie- en overnamegolf in de sector zag aankomen. 'Je ziet het in heel veel sectoren en nu ook in de fietsenbusiness', verklaart hij de verkoop van zijn winstgevende fietswinkelketen.

De fietsverkoop gaat door een behoorlijke transformatie. Er worden almaar meer elektrische fietsen verkocht, tegen immer hogere prijzen. Die e-fietsen spelen ook een cruciale rol in de opmars van de fiscaal vriendelijke leasefiets, die door meer en meer werkgevers in salarispakketten en cafetariaplannen wordt opgenomen.

D'Ieteren zal voor iBikes vooral zijn expertise in marketing, onlineverkoop, financiën en netwerkbeheer inbrengen. D'Ieteren-Bikes-directeur Lechat sleutelt al aan een grote flagshipstore in Antwerpen voor de Antwerpse winkels.