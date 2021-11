De Lijn schrapt busritten door zieke chauffeurs

12 procent van de chauffeurs van De Lijn heeft corona of zit in quarantaine. Daarom schrapt de openbare busmaatschappij ritten. De hinder zal nog een hele tijd aanhouden.

Dat heeft gevolgen voor de dienstregeling. De Lijn schrapt bus- en tramritten. 'We proberen zo veel mogelijk te vermijden dat we ritten moeten schrappen op schoolritten, laagfrequente lijnen - waar het wegvallen van een bus harder voelbaar is - en op lijnen waar reizigers geen alternatief hebben', zegt De Lijn in een persbericht.