Gustin trekt Lineas sneller dan verwacht uit rode cijfers

'Terwijl onze inflatie 6 procent was, hebben we onze prijzen met 14 procent kunnen verhogen', verklaart Gustin het optimisme. Lineas kon zich die prijsverhogingen permitteren met dank aan een nieuw eigen softwareprogramma: MyLineas.

Daarmee kunnen Gustins klanten in realtime volgen waar de wagons met hun goederen zijn. Dat is een ongeziene revolutie in het eerder archaïsche en bureaucratische spoorvrachtvervoer. 'Het levert voorspelbaarheid op: we kunnen doen wat we beloven', zegt Gustin. 'Klanten weten dat ze bij ons meer betalen, maar ze kunnen ook echt op ons rekenen.'