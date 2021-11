Nieuwe piloot voor Noordzee Helikopters

Volgens de gespecialiseerde website Helispot is Hütsch geen onbekende in de helikopterwereld. Hij is al enkele decennia in de sector actief en leidde voor zijn overstap naar NHV de helikopterpoot van het Duitse ADAC.

Hütsch neemt de teugels bij NHV in handen na een bewogen financieel jaar. Het bedrijf dook in 2020, mede door de coronacrisis, voor 105 miljoen euro in het rood. Begin dit jaar liet NHV de financiële turbulenties achter zich via een grootschalige schuldherschikking. De balans is gesaneerd en het Oostendse helikopterbedrijf, dat in de handen zit van het investeringsfonds Ardian en zijn management, heeft opnieuw ademruimte.