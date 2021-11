Porsche koopt e-bikemaker Greyp

De sportwagenbouwer Porsche heeft de meerderheid van de aandelen gekocht van de Kroatische bouwer van luxe elektrische mountainbikes.

Porsche had al sinds 2018 een belang van 10 procent in Greyp, maar heeft dat nu uitgebreid naar de meerderheid. De Kroatische supercarbouwer Mate Rimac houdt een minderheidsbelang.

Details over de waardering, hoeveel Porsche betaalt voor Greyp en hoe de exacte aandeelhoudersverhouding is, zijn vooralsnog onduidelijk. Volgens de financieel directeur van Porsche, Lutz Meschke, is de aankoop van Greyp een logische stap sinds de autobouwer een voorloper in duurzame mobiliteit wil worden.

Greyp is in de wereld van elektrische mountainbikes een grote naam. Het staat vooral bekend om de uitgebreide connectiviteit. Zo hebben alle Greyps op de voorvork en op de zadelpen een breedhoekcamera die altijd aan staat.

Verder heeft elke Greyp een simkaart met een vierjarig data-abonnement aan boord en zit de fiets vol met sensoren. Alle data wordt doorgegeven aan de bijhorende smartphoneapp, waardoor het mogelijk wordt om een virtuele race te rijden, bijvoorbeeld tegen iemand die het parcours al eerder aflegde.

Goedkoop zijn de Greyp-fietsen niet. De prijzen beginnen bij 5.500 euro en kunnen oplopen tot meer dan 13.000 euro voor gelimiteerde topmodellen. In ons land worden de fietsen exclusief verdeeld door All Terrain Sports in het West-Vlaamse Oostnieuwkerke. 'Ik verkoop zes à zeven exemplaren per jaar. Mensen komen ervoor vanuit het hele land', zegt zaakvoerder Johan Defour.

'Elektrische mountainbikes zijn steeds populairder. Een paar jaar geleden kon je je met zo'n fiets eigenlijk niet vertonen, maar nu worden ze ook gekocht door jongens van 20, 22 jaar. Waarom? Het is meer fun, he', zegt Defour.

Greyp bestaat sinds 2013 en was tot voor kort in handen van Rimac, de 'Elon Musk van de Balkan'. Hij ontwikkelde met zijn gelijknamige sportwagenmerk een elektrische hypercar. Rimac kocht eerder dit jaar Bugatti van Porsche-moeder Volkswagen.

In die deal kreeg Porsche ook een voet tussen de deur bij Rimac, waar autobouwers met de nodige afgunst naar kijken vanwege de vooruitstrevende batterijtechnologie die het merk gebruikt. Aanvankelijk verkocht Greyp alleen elektrische mountainbikes, maar ondertussen is het gamma uitgebreid naar trekfietsen. Vanaf 2023 volgen elektrische stadsfietsen.

Schermvullende weergave De elektrische mountainbike van Porsche die gemaakt wordt door Rotwild.