Spoorbedrijf Lineas verkoopt locomotieven en wagons

Het Belgische spoorbedrijf Lineas verkoopt een deel van zijn locomotieven en wagons en huurt ze terug. De sale-and-leasebackdeal helpt de schulden af te bouwen.

Lineas is naar eigen zeggen het grootste privébedrijf in Europa voor spoorvrachtverkeer. De oorsprong van de in Brussel gevestigde onderneming gaat terug tot de cargodivisie B Cargo van de NMBS. Maar de Belgische spoorwegen stootten de verlieslatende divisie af en verkochten in stappen hun aandelen in het bedrijf.

109 Het gaat om 109 diesellocomotieven en zo'n 4.000 wagons.

Lineas, dat ook SNCB Logistics en B Logistics heette, is voor 90 procent in handen van de private-equitygroep Argos Wityu. De federale investeringsmaatschappij FPIM bezit de resterende 10 procent. De FPIM belandde begin dit jaar in het kapitaal van Lineas bij een kapitaalverhoging van 60 miljoen euro. Ze nam de laatste aandelen van de NMBS over.

Schulden

De injectie was nodig om de coronacrisis door te komen. Lineas heeft al langer financiële problemen torst heel wat schulden. Vorig boekjaar (tot eind juni 2020) was er een verlies van bijna 57 miljoen euro op een omzet van 462 miljoen. Het jaar ervoor bleef de omzet net onder een half miljard en was er veel minder verlies (10 miljoen euro). Lineas heeft bijna 2.000 mensen in dienst.

Lineas kan door de transactie alle uitstaande bankschulden aflossen en zijn financiële buffers versterken.

Nu is er een nieuwe ingreep om de schuldenlast terug te dringen. Lineas meldt een sale-and-leasebackoperatie voor een groot deel van zijn rollend materieel. Het gaat om 109 diesellocomotieven en zo'n 4.000 wagons. De wagons gaan dit jaar de deur uit en de locomotieven in de periode 2021-2023. Volgens zijn website telt Lineas in totaal 250 locomotieven en 7.000 wagons.

Leasing

De kopers zijn de gespecialiseerde treinleasingbedrijven Beacon Rail Leasing uit Luxemburg (voor de locomotieven) en de wereldspeler Ermewa uit Frankrijk (de wagons). Zij verhuren het materieel weer aan Lineas. De bedrijven maken in een persbericht over de deal geen financiële details bekend.

Volgens Lineas kan het door de transactie alle uitstaande bankschulden aflossen en zijn financiële buffers versterken. Op de laatste, beschikbare balans van Lineas staat voor ruim 270 miljoen euro aan financiële schulden. Maar dat zijn op het eerste gezicht niet allemaal bankschulden.