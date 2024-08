Volgens Forbes kan de kleine jachtboot van het Antwerpse Brut Yachts 'een gamechanger in de industrie' zijn. Brandstofbesparende technologie en een openklappend dek doen oprichter Stijn Van Oosterwijck dromen. 'Ik heb e-mails van CEO’s in de sector die letterlijk zeggen: als je dat kan realiseren, maak je een nieuw segment in de jachtindustrie.'