‘10 procent van de Belgische kantoren wordt flexibel'

WeWork opent woensdag officieel zijn eerste kantoor in België. In mineur, want de verhuurder van gedeelde kantoren dreigt zonder cash te vallen. ‘WeWork groeide te hard. Coworking is ook in België een evolutie die niet meer stopt.’

WeWork huldigt woensdag officieel zijn eerste Belgische gedeelde kantoor, of ‘coworking space’, in. Dat doet het Amerikaanse bedrijf niet met een ceremonie, toespraken en champagne, maar wel door via e-mail een persbericht uit te sturen. Nochtans is WeWork geen kleine vis. Het bedrijf heeft honderden kantoren in meer dan 110 steden. Tijdens de recentste kapitaalverhoging was het 47 miljard dollar waard.

De sobere komst naar België gebeurt op een moment waarop het steeds slechter gaat met WeWork. Gedeelde kantoren zijn zeker in westerse landen booming business. WeWork groeit ook fors, maar verzeilt steeds meer in de problemen. Vorige maand annuleerde het bedrijf zijn beursgang, omdat er te veel twijfels zijn over de levensvatbaarheid. Directieleden vertelden gisteren tegen de krant Financial Times dat een faillissement niet langer ondenkbaar is. Het verlieslatende bedrijf dreigt zonder cash te vallen.

In een poging orde op zaken te stellen wil de aandeelhouder SoftBank de macht grijpen, schrijft de Britse krant. De Japanse technologiegroep controleert al 29 procent van het bedrijf en wil via een kapitaalverhoging meer dan 50 procent in handen krijgen. Zo willen de Japannners ook medeoprichter Adam Neumann buitenspel zetten. Nog meer buitenspel, eigenlijk, want de ondernemer stapte eind vorige maand al op als CEO. Hij moest zijn geesteskind loslaten omdat het steeds slechter gaat met het bedrijf.

Bovendien is Neumann controversieel. Hij werd betrapt toen hij wiet rookte in een vliegtuig en kwam in het nieuws doordat hij privévastgoed aan WeWork verhuurde. Dat was de druppel te veel voor de beleggers, die al twijfelden over het businessmodel.

Kanteljaar

‘En toch is coworking een trend die niet meer weggaat’, zegt Isabelle Vandeur. Haar bedrijf CBRE verhuurt kantoren aan WeWorks concurrent IWG, die bekend is van het merk Regus. ‘De problemen waar WeWork mee te kampen heeft, zijn te verklaren door het snelle groeitempo.’

3,3 procent van de Belgische kantoren is een coworking space. Dat wil zeggen dat meerdere bedrijven en individuen er terechtkunnen: van zelfstandigen en werknemers van kleine start-ups tot grote multinationals. ‘Sommige collega’s denken dat dat cijfer op termijn kan stijgen naar 20 tot 30 procent, maar dat geloof ik niet’, zegt Vandeur. ‘Ik denk wel dat we naar 10 procent kunnen groeien in de komende jaren.’

‘De markt groeit ook in België fors’, zegt Laurent Hublet van BeCentral, dat kantoren aan start-ups verhuurt. ‘Onze werkplekken zijn voor 97 procent gevuld.’

Terwijl vroeger vooral zelfstandigen en start-ups hun heil zochten bij WeWork, Costation, Spaces en co., springen nu steeds meer grote bedrijven op de kar. ‘Wat dat betreft, is 2019 een kanteljaar’, zegt Vandeur.

Grote bedrijven willen aantrekkelijker zijn voor (potentieel) personeel. Door buiten het hoofdkantoor coworkingspaces te huren, hoeven werknemers niet elke dag ver te pendelen. Bovendien worden de kantoren leuk ingericht. ‘Er is een koffiebar, het water wordt door de verhuurder aangevuld, er zijn yogasessies, een biljarttafel en ga zo maar door’, zegt Vandeur. ‘De bedrijven moeten minder energie steken in het onderhoud van hun werkruimtes, en daar betalen ze graag een meerprijs voor.’

Grote bedrijven betalen doorgaans wat meer dan wanneer ze hun eigen kantoorruimte zouden hebben. Voor start-ups zijn coworkingspaces als je alles optelt wel goedkoper voor de werkgever, zegt Hublet. ‘Voor kleine bedrijfjes kost het handenvol geld en energie om zelf infrastructuur te kopen en te huren en alles draaiende te houden.’