176 Belgische huurders willen Retail Estates niet betalen

Retail Estates, de winkelvastgoedgroep uit Ternat, heeft van 176 huurders te horen gekregen dat ze de betaling van hun huurgeld op 1 april opschorten.

Doordat winkels in België massaal de deuren moesten sluiten, voelt Retail Estate , de specialist in de verhuur van winkels, de coronacrisis hard. 627 van de 754 zijn winkelpanden in ons land zijn dicht.

Veel huurders willen daarom hun huurgeld voor april niet betalen. 'In België hebben 176 huurders, gesteund door hun belangenorganisaties, schriftelijk te kennen gegeven dat de verplichte sluiting van hun handelszaken de liquiditeit zo onder druk zet dat ze de betaling van de op 1 april verschuldigde huur opschorten', staat in een persbericht.

4,51 miljoen Retail Estates De bewuste panden moesten Retail Estates in april 4,51 miljoen euro huurgeld opleveren.

De eis betreft 486 panden, waardoor Retail Estates in april 4,51 miljoen euro huurgeld misloopt. Van dat bedrag is 2,47 miljoen euro gewaarborgd door bankgaranties.

Overleg

Jan De Nys, de topman van Retail Estates, wil na de opheffing van de verplichte winkelsluitingen met zijn huurders overleggen 'wanneer en in welke mate' ze aan de achterstallige huur moeten voldoen. 'De huur is nog altijd verschuldigd, conform juridisch advies dat ingewonnen werd, maar de liquiditeitsproblemen die door de sluiting veroorzaakt worden, kunnen niet ontkend worden', luidt het.

Door de tijdelijke werkloosheidsregeling en het mogelijke vertrouwensverlies bij consumenten verwacht Retail Estates dat de detailhandel pas tegen de koopjesperiode in juli weer op redelijke snelheid komt. Retail Estates heeft in België en Nederland 970 panden in portefeuille. 98 procent van de panden is verhuurd.