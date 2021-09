20 procent van nieuwe woningen in Brussel was ooit kantoor

Een op de vijf nieuwe woningen in het Brussels Gewest was ooit een kantoorruimte. Ondanks die herbestemmingen kwam er sinds begin 2019 zo'n 32.810 vierkante meter aan kantoren bij.

Dit voorjaar besloeg het kantorenpark in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo'n 12,7 miljoen vierkante meter. Dat was opnieuw zo'n 32.810 vierkante meter meer dan twee jaar voordien, blijkt uit cijfers van Perspective.brussels, het Brusselse planningsbureau. De stijging is te wijten aan de nieuwbouwkantoren, ook al krijgen veel kantoren een herbestemming.

Nochtans zet de coronacrisis druk op de vraag, nu zelfs de meeste kritische werkgevers thuiswerk stimuleren. Grote werkgevers als Proximus en de Europese Commissie willen fors snoeien in hun kantoorruimte. Eind vorig jaar bereikte het volume aan nieuw verhuurde kantoorruimte een diepterecord.

'De projecten worden complexer om te voldoen aan de eisen van de markt, waar niet alleen de vraag maar ook de vereiste oppervlakte afneemt', zegt Perspective.brussels.

Toch zit de pijplijn voor de komende jaren goed vol, met stedenbouwkundige vergunningen voor ruim 400.000 vierkante meter aan kantoren. De grootste toename vindt plaats in de Noordwijk. Dat is tekenend voor de belangstelling voor buurten die niet alleen winkels en diensten aanbieden, maar ook met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Het gewest streeft naar een diversificatie van het gebied rond het Noordstation en wil er behalve winkels ook meer woningen zien. Een van de manieren om die troef in handen te krijgen, is het herbestemmen van kantoren tot woningen.

Het merendeel van de kantoren die een nieuwe bestemming krijgen - pakweg 60 procent - wordt verbouwd tot woonruimtes. In 2018 en 2019 was 20 procent van de nieuwe woningen in het gewest ooit een kantoor. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vindt dat 'goed nieuws, gezien de nijpende behoefte aan woningen in het gewest'. Een wondermiddel is het echter niet, zelfs al zal de trend zich doorzetten, zegt Antoine de Borman, de topman van Perspective.brussels.

