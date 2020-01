2019 absoluut recordjaar voor woonleningen

Vorig jaar werden bijna 310.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 42 miljard euro (exclusief herfinancieringen), leren de jongste statistieken van de BVK. Vooral in de tweede helft van het jaar brak de kredietverlening alle records. De aangekondigde afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen is daar uiteraard niet vreemd aan. Ook de aanhoudend lage rente was opnieuw een stimulus.



Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2019 met bijna 16 procent. In bedrag was er eveneens een groei met bijna 17 procent. Het aantal verstrekte kredietovereenkomsten nam ten opzichte van 2018 toe met iets meer dan 22 procent. Het overeenstemmende bedrag werd zelfs bijna 24 procent groter.