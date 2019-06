33-jarige neemt touwtjes in handen bij makelaarsnetwerk ERA

Johan Krijgsman wordt de nieuwe hoofdaandeelhouder en het externe boegbeeld van het grootste makelaarsnetwerk van het land.

Als een vrijwel onbekende 33-jarige de hoofdaandeelhouder van het grootste makelaarsnetwerk van het land wordt, denkt u wellicht dat zijn rijke familie zoonlief heeft ingekocht.

Maar niet zo in het geval van Johan Krijgsman uit Berlare, die co-CEO en het externe boegbeeld van ERA Belgium wordt. Niemand in de familie Krijgsman zit in het vastgoed, zijn ouders waren zelfstandigen. Krijgsman is een selfmade man en al langer actief bij ERA.

Zonder de minste ervaring ging hij in 2006 aan de slag bij een klein ERA-kantoor in Sint-Niklaas. Bij zijn sollicitatie zei hij meteen dat hij zo snel mogelijk zijn eigen kantoor wilde. En hij hield woord. Na een jaar kocht hij zich in, twee jaar later kocht hij zijn partner uit.

Vandaag is Krijgsman, met zes kantoren verspreid over het Waasland, de ‘grootste’ van de 61 zaakvoerders in de ERA-keten.

Hij draait een omzet van 3 miljoen euro in de residentiële verkoop. Hij verkoopt 400 woningen per jaar en bemiddelt voor de verhuur van 300 woningen. Ter vergelijking: de hele keten verkoopt jaarlijks iets meer dan 5.000 woningen.

Ambitieus

Hoeveel Krijgsman betaalt voor de overname van de meerderheidsparticipatie in de franchise van de Amerikaanse keten ERA is niet bekendgemaakt. Wel duidelijk is dat hij ambitieus is. De ondernemer wil de Belgische tak uitbreiden van 110 naar 150 kantoren. Hij krijgt daarvoor de hulp van co-CEO Iain Cook (59), die ERA Belgium de jongste 25 jaar in handen had samen met Pol Vanacker (63).

Krijgsman zal Cooks hulp kunnen gebruiken. De 33-jarige kon na de boomjaren in de sector en het crisisjaar 2009 met groei uitpakken - ‘dankzij eerlijkheid en meer focus op de klant én marketing’. Maar de groei die hij de komende jaren ambieert, wordt een ander verhaal. Hij moet die realiseren in tijden van digitalisering, almaar complexere regelgeving en online concurrentie.

Sommigen opperen zelfs dat de tijd van de franchiseketens van vastgoedmakelaars voorbij is. Het aantal makelaars groeide de voorbije zeven jaar naar meer dan 10.000, maar dat was niet te merken aan het aantal kantoren van ERA, dat 350 medewerkers telt, en van grote concurrent Century 21.

Blinde vlekken

Krijgsman, in zijn vrije tijd ook voetballer in derde provinciale, maakt zich sterk dat hij de blinde vlekken op de kaart kan inpalmen. En die ziet hij vooral in Wallonië. 90 van de 110 ERA-kantoren liggen in Vlaanderen.

Hij kijkt naar ondernemers die in de vastgoedsector willen stappen, mensen die al in de sector aan de slag zijn en dromen van een eigen kantoor en naar bestaande onafhankelijke kantoren. Dat er een sterke fusie-en overnamegolf aankomt, is in de ogen van Krijgsman onvermijdelijk. ‘De trend is ook merkbaar in gelijkaardige sectoren zoals die van de verzekeringen en accountants.’