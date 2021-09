36-jarige advocate moet omzet Dewaele Vastgoedgroep verdubbelen

Sofie Spriet, die al acht jaar voor Dewaele Vastgoedgroep werkt, is er sinds 1 september de nieuwe CEO. Ze wil meer kantoren openen en mensen ook bij beleggen en vastgoedinvesteringen begeleiden.

Sofie Spriet wil uw levenspartner worden. In wonen en ondernemen, welteverstaan. Die sloganeske opdracht heeft de nieuwe CEO van Dewaele Vastgoedgroep, het vastgoedmakelaarskantoor van Filip Dewaele. Die laatste gaf dinsdagavond de 'CEO-sleutel' na veertien jaar door aan de 36-jarige Spriet, die tot nu coo of operationeel directeur was en al acht jaar voor de groep werkt.

Dewaele Vastgoed noemt zich vandaag een 'transactionele makelaar' - die helpt bij een verkoop maar nadien nog weinig contact met een klant heeft - maar wil evolueren naar 'een levenspartner'. Lees: mensen advies geven in elk fase van hun leven over alles wat met vastgoed te maken heeft. Van huren, kopen, beleggen, een tweede woning, een vastgoedinvestering tot het nalatenschap.

Ook wil Dewaele, dat 250 werknemers en 43 kantoren in Vlaanderen en Brussel telt, de komende vijf jaar uitbreiden naar een 70-tal vestigingen. De omzet - nu 26 miljoen euro - moet maal twee.

De Spriet weet meteen waar ze aan toe is. 'Ik ben er op mijn eerste schooldag als CEO onmiddellijk ingevlogen', zegt ze in een reactie. Spriet, die in 2007 begon als advocaat bij Belexa Advocaten en nadien vijf jaar praktijkassistent was aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KULAK, is ambitieus.

De expertise om klanten in elke levensfase te begeleiden is er, zegt Spriet. 'We hebben beleggingsadviseurs in huis, fiscalisten, nieuwbouwspecialisten, financieel experts. De kunst is om alles aan elkaar te hangen en mee te lopen met onze klanten.'

Spriet gelooft sterk in persoonlijk advies. Daarom wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van het kantorennet. 'Lokale knowhow van de markt is belangrijk, zeker met ons heterogeen vastgoedpatrimonium. Dat koppelen we aan onze digitale dienstverlening. In de VS kan je zonder probleem schattingen uitvoeren via artificiële intelligentie omdat veel huizen daar gelijkaardig zijn. In België is dat onmogelijk.'

Verdere digitalisering is voor Spriet een van de topprioriteiten. Voor Dewaele ontwikkelde ze een online platform waarop mensen gratis hun vastgoed kunnen verkopen zonder hulp van de vastgoedmakelaar. De verkoper betaalt niets, de koper een servicefee aan het platform. Het bedrijf ontwikkelde ook eigen algoritmes om vastgoedadvertenties volautomatisch via Google en Facebook bij de juiste doelgroepen te brengen.

Spriet heeft behalve het CEO-schap bij Dewaele ook nog andere ijzers in het vuur. Ze zit in de adviesraad van PropTech Lab, een community van start-ups, bedrijven en investeerders die bezig zijn met innovatie in de vastgoedsector om zo de digitale transformatie te versnellen.

Twee jaar geleden richtte Spriet met een partner ook een eigen minionderneming op: Togbat, IJslands voor sleepboot. Daarmee geeft ze, met haar verleden als advocaat, een keer per week - met voorbereidend werk in het weekend - strategisch advies aan de advocatuur. Die wordt net als de vastgoedsector door tal van andere actoren onder vuur genomen.