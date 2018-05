5.000 nieuwe appartementen in Oostende

De nieuwbouw is vooral bestemd voor permanente bewoning.

Nergens aan de kust worden de komende tien jaar zo veel nieuwe appartementen gebouwd als in Oostende. Ontwikkelaars zetten er megaprojecten neer met een indrukwekkende architectuur.

‘Er zitten zo’n 5.000 wooneenheden in de pijplijn’, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD). Dat is veel meer dan in de andere kustgemeenten.

Er staan oudere appartementen te koop, maar de ‘inwijkelingen’ willen niet de kleine appartementen van vroeger. bart van opstal notaris

De vraag naar nieuwbouw zit in Oostende in de lift. De jongste vijf jaar werden er 1.150 woningen verkocht, waarvan 450 nieuwbouw. ‘We zien dat aantal tegen 2020 stijgen tot 1.320 stuks, waarvan 600 nieuwbouw’, stelt David Degroote van de vastgoedgroep Degroote.

Bevolkingsgroei

Het aantal inwoners van Oostende zou tegen 2035 stijgen van 71.000 naar 75.000. In tegenstelling tot in andere kuststeden wordt in Oostende minder dan de helft van de nieuwbouw als tweede verblijf gekocht. ‘Oostende profiteert van de verstedelijking gecombineerd met de trek naar de kust.

Gepensioneerden ruilen hun woning in het binnenland voor Oostende. In tegenstelling tot elders aan de kust is er ook in de winter heel wat te doen en iets kopen is er goedkoper dan in Knokke. Er staan oudere appartementen te koop, maar de ‘inwijkelingen’ willen niet de kleine appartementen van vroeger’, zegt de Oostendse notaris Bart Van Opstal.

De vastgoedontwikkelaar Immobel bouwt Osea in Mariakerke (800 wooneenheden). Versluys (1.100) en Burco (700) zitten op de Oosteroever.

Schermvullende weergave Het project The Waves van vastgoedgroep Degroote gaat 430 appartementen tellen. ©rv

De groep Degroote heeft net twee projecten definitief vergund gekregen. Het eerste project The Waves (430 appartementen) komt aan de Wellington Golf Club. Het tweede project SKY District (500 appartementen) wordt uitgebouwd vlak aan de jachthaven op de terreinen van de hotelschool die in de zomer van 2019 wordt afgebroken. Centraal staan de twee Sky Towers, twee luxueuze woontorens met een hoogte van 100 meter. En dan zijn er nog veel kleine projecten.

Door de begrenzing door de zee en de luchthaven, een al dichtbevolkte binnenstad en het kusttoerisme gaat de ‘appartementisering’ in Oostende sneller dan in andere centrumsteden en moet meer in de hoogte worden gebouwd.