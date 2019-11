80 procent meer woonleningen door afschaffing woonbonus

De nakende afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen leidt tot een piek van 80 procent in het aantal nieuwe hypothecaire leningen in oktober, meldt de Nationale Bank woensdag.

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank heeft de voorbije maand een groei van het aantal nieuwe hypotheekleningen opgetekend met 61 procent ten opzichte van oktober 2018. Dat meldt de Nationale Bank woensdag. In totaal werd in oktober 2019 voor 7,1 miljard euro geleend voor de aankoop van woningen.

De uitzonderlijke groeicijfers zijn volgens de Nationale Bank grotendeels te verklaren door de beslissing van de Vlaamse regering om de woonbonus eind dit jaar af te schaffen. Ook blijft de Belg veel woonkredieten herfinancieren.

Alle consumenten- en hypothecaire kredieten die in ons land door kredietnemers worden afgesloten voor privédoeleinden, moeten verplicht geregistreerd worden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank (NBB). De NBB beschikt zo over zeer betrouwbare cijfers over alle soorten kredietverbintenissen en analyseert die voortdurend, meldt de instelling.

61 procent meer

In totaal werden er oktober 56.269 nieuwe hypothecaire kredieten gemeld aan de CKP. Dat is een stijging met liefst 48 procent in vergelijking met september en met 61 procent in vergelijking met oktober 2018.

De Nationale Bank merkt op dat in alle gewesten van het land meer werd ontleend voor de verwerving van woningen. Maar het groeiritme lag in Vlaanderen (+80% in vergelijking met oktober 2018) veel hoger dan de toename in Wallonië (+ 31%) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+26%).

Ook al vraagt de CKP niet specifiek naar de reden voor het afsluiten van een krediet, is de voor de hand liggende conclusie dat de nakende afschaffing van de fiscaal vriendelijke woonbonus in Vlaanderen heel wat particulieren heeft aangezet om nog snel vastgoed te verwerven, meent de Nationale Bank.

Herfinanciering

Nog opvallend volgens de Nationale Bank is dat sinds mei van dit jaar opnieuw een aanzienlijke en continue groei van het aantal herfinancieringen wordt vastgesteld als gevolg van de lage rentevoeten. Zo lag het aantal heronderhandelde leningen de voorbije zes maanden 120 procent hoger dan in dezelfde periode van het jaar voordien.