Accentis gaat uitbreiden in Slovakije

Iep Invest blijft mikken op diversificatie

De holding Iep Invest heeft vorig jaar minder winst behaald dan in 2017. De nettowinst belandde op 9,4 miljoen euro terwijl het vorig jaar nog 10,9 miljoen euro was. De bedrijfswinst (ebit) kwam hoger uit, maar in 2018 was de fiscale meevaller een stuk kleiner dan in 2017. Zoals steeds keert Iep Invest geen dividend uit.

Het voornaamste actief van Iep Invest is een meerderheidsbelang in Accentis. De holding verhoogde dat belang vorig jaar tot 55 procent. Daarnaast bezit Iep Invest ook een belang van 50 procent in Clubhotel, een Oostenrijkse vennootschap die een hotel bezit in Karinthië. Clubhotel liet vorig jaar ‘gunstige resultaten’ optekenen, staat in een persbericht.

Iep Invest had vorig jaar het voornemen geuit ook activiteiten buiten de vastgoedsector te ontplooien. In 2018 deden zich echter geen opportuniteiten voor ‘die een betere en duurzamere opbrengst voor onze aandeelhouders hadden kunnen betekenen’, aldus het persbericht. Het blijft niettemin de bedoeling de investeringsportefeuille te diversifiëren.