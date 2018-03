Ackermans & van Haaren stapt uit Atenor

De holding Ackermans & van Haaren stapt uit de eveneens beursgenoteerde vastgoedgroep Atenor. Haar belang van 10,5 procent wordt voor 26,7 miljoen euro overgenomen door de vier andere referentieaandeelhouders, waaronder het vehikel 3D van de familie Donck.

Atenor is voor bijna de helft (49,5%) in handen van het publiek. Een klein pakketje aandelen, goed voor 3,4 procent, heeft de vennootschap in eigen bezit.

De rest van de aandelen, een pakket van in totaal 47,08 procent, was verspreid over vijf referentieaandeelhouders. 3D van de familie Donck, onder meer ook bekend van haar belang in KBC, was van die vijf de grootste partij, met ruim 12 procent van het kapitaal van Atenor. Frank Donck is ook voorzitter van Atenor.

De Luxemburgse holding Luxempart was het nummer twee, gevolgd door Ackermans & van Haaren-onderdeel Sofinim (10,53%). De holding Alva van de familie Vastapane en CEO Stéphan Sonneville waren de kleinere partijen van de vijf.

Aan die verhoudingen komt nu een einde. Atenor en Ackermans & van Haaren (AvH) maakten dinsdag na beurssluiting bekend dat Sofinim na meer dan 20 jaar uit het aandeelhouderschap van Atenor vertrekt. Dat heeft te maken met de beslissing van de holding om zich meer te gaan concentreren op een beperkter aantal participaties, aldus topman Jan Suykens.

AvH verkoopt het pakket van ruim een half miljoen aandelen tegen 45 euro per stuk of in totaal 26,7 miljoen euro aan de vier andere referentieaandeelhouders. Die hebben zich daarvoor verenigd in het vehikel ForAtenor, waarin ook enkele topmanagers van Atenor zitten.

Wie welk belang heeft in dat vehikel is niet meteen bekend. Ackermans & van Haaren boekt een meerwaarde van 8,7 miljoen euro op de transactie. Volgens Donck vrijwaart de operatie 'zowel de continuïteit van de controle als de diversiteit van de aandeelhouders'.